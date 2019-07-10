Takıntılı aşık Emre Altuğ
Emre Altuğ, 2 Ağustos’ta vizyona girecek olan ‘Geniş Aile Komşu Kızı’ adlı filmle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Yapımcılığını Mahmut Kayımtu ile Ertuğrul Fındık’ın, senarist ve yönetmenliğini Cüneyt İnay’ın üstlendiği yapımda Emre Altuğ; Cevahir (Ufuk Özkan) ile sevdiği kadın Zeynep (Rojda Demirer) için rekabete giren takıntılı ama her konuda stratejik davranan, aileden zengin, ecza deposu sahibi, üst düzey psikopat ‘Nebil Beşikçi’ karakterini canlandırıyor.
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