Şuursuz Aşk filminde Menekşe ile Yusuf ağlatacak

Yusuf karakterini oynayan İsmail Hacıoğlu, “Çok naif, güzel ve derin bir hikâyemiz var” dedi. Filmin Menekşe’si Ebru Şahin, “Heyecanla vizyon tarihini bekliyoruz. Bu projede olduğum için çok mutluyum” diye konuştu. Doktoru canlandıran Burcu Kara ise duygularını “Arkadaşlarımın sahnelerini izlerken çok duygulandım. İçinde hem komedi hem dram olan bir iş yaptık” sözleriyle ifade etti. 1980’li yıllarda akıl hastanesinde tedavi gören Menekşe ile hastane bahçesinde simit satan Yusuf’un aşkını konu alan film, 20 Aralık’ta vizyona girecek. m Cenker TEZEL