MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriŞuursuz Aşk filminde Menekşe ile Yusuf ağlatacak
GeriKeyif Şuursuz Aşk filminde Menekşe ile Yusuf ağlatacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Keyif
16.12.2019 - 08:27, Son Güncelleme:

Şuursuz Aşk filminde Menekşe ile Yusuf ağlatacak

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
Şuursuz Aşk filminde Menekşe ile Yusuf ağlatacak

BAŞROLLERİNİ İsmail Hacıoğlu, Ebru Şahin ve Burcu Kara’nın paylaştığı “Şuursuz Aşk” filmi için önceki gün basın toplantısı düzenlendi.

Yusuf karakterini oynayan İsmail Hacıoğlu, “Çok naif, güzel ve derin bir hikâyemiz var” dedi. Filmin Menekşe’si Ebru Şahin, “Heyecanla vizyon tarihini bekliyoruz. Bu projede olduğum için çok mutluyum” diye konuştu. Doktoru canlandıran Burcu Kara ise duygularını “Arkadaşlarımın sahnelerini izlerken çok duygulandım. İçinde hem komedi hem dram olan bir iş yaptık” sözleriyle ifade etti. 1980’li yıllarda akıl hastanesinde tedavi gören Menekşe ile hastane bahçesinde simit satan Yusuf’un aşkını konu alan film, 20 Aralık’ta vizyona girecek. m Cenker TEZEL

False
Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle