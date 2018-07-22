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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Keyif
22.07.2018 - 23:28, Son Güncelleme:

Sütlaç nasıl yapılır? İşte, malzemeleri ve tarifi

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Sütlaç nasıl yapılır? İşte, malzemeleri ve tarifi

Türk mutfağının vazgeçilmez ve geleneksel lezzetlerinden sütlacın nasıl yapıldığı, son günlerde özellikle kadınlar tarafından merak ediliyor. Evde yapılabilen en iyi sütlaç tarifi, yapılışı ve malzemeleri sorgulanıyor. Peki, o severek yediğimiz sütlacı nasıl yaparız?

Sütlü tatlıların gözdesi olan sütlacın enfes tadının yanı sıra hem sıcak hem de soğuk tüketilebilmesi onu diğer tatlılar arasında avantajlı kılmıştır. Bu nedenle hem kış hem de yaz tatlısı olarak en çok tercih edilmesinin sebeplerinden biridir. Düşük kalorili ve aynı zamanda besleyici olan sütlaç oldukça pratik bir tatlıdır. İşte, enfes sütlaç tarifi ve malzemeleri...

MALZEMELER

1 lt süt

2 çay bardağı pirinç

1 litre su

3 yemek kaşığı pirinç unu

1,5 -2 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

Tarçın

YAPILIŞI

1. Sütlaç yapmak için öncelikle pirinci yıkayıp su ile ateşe koyun.

2. Pirinçler uzayıp suyu çekene kadar kaynatın, soğuk sütü ekleyin.

3. 1-2 defa karıştırıp, kaynamasını bekleyin.

4. Bu arada bir kasede pirinç ununu 1 su bardağı soğuk süt ile ezin.

5. Tencerede kaynamakta olan sütten 1-2 kepçe alıp kaseye ekleyin. (pirinç unu ılınmış olmalı).

6. Pirinç ununu tencereye ekleyin, ara sıra karıştırarak 10 dakika kadar pişirin.

7. Toz şekeri ilave edip karıştırın ve 1-2 taşım kaynatın.

8. Sütlacı kaselere paylaştırın.

9. Soğuyunca sütlaçların üstüne tarçın serperek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

PÜF NOKTALARI

Sütlaç yaparken ilave edeceğiniz sütünüzün soğuk olması gerekmektedir.

Sütlacınıza kullanacağınız sütün doğal olması sütlacınızı daha lezzetli yapacaktır.

Sütlaç tatlısına parmak ucuyla tuz atanlarda vardır. Tuz tatlının tadını daha çok belirginleştirmek için atılmaktadır.

Sütlacınızın tam kıvamında olması için kontrollü bir şekilde pişirilmelidir.

Sütlacınızın pişirme süresini kullandığınız pirince göre ayarlamanız daha iyi olabilir.

Sütlaç tatlısı malzemeleri itibari ile diğer tatlılara göre daha hafif bir tatlıdır.

Sütlacınız sulu oldu ise tekrardan tencereye alarak içerisine biraz daha pirinç unu ya da nişasta ekleyebilirsiniz.

SÜTLAÇ ÇEŞİTLERİ

Genelde dışarıda yenilen ancak evde yapıldığında daha lezzetli olan fırında sütlaç en çok tercih edilen sütlaç çeşitlerindendir. Damla sakızı ile yapılan sakızlı sütlaç değişik tatlar arayanlar için farklı bir seçenek olacaktır. Elmalı sütlacı daha önce duymuş muydunuz? Bebeğiniz için uygun olan elmalı sütlacı denemediyseniz deneyebilirsiniz. Sütlacınızın içerisine limon kabuğu rendeleyerek limonlu sütlaç elde edebilirsiniz.

SUNUM ÇEŞİTLERİ

Sütlacınızı süsleme şablonu ve tarçın kullanarak hem daha lezzetli hem de daha gösterişli bir hale getirebilirsiniz. Sütlacınızın üzerini fındık kırığı, ceviz kırığı ile de süsleyebilirsiniz. Nar taneleri de sütlaç tatlınızı süslemenizde size yardımcı olacaktır.

KAÇ KALORİ?

Ortalama büyüklükteki 1 kase sütlaç yaklaşık olarak 266 kaloridir. Sütlü tatlılar diğer tatlılara göre daha hafiftir.

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