Süt Kardeşler oyunu 62 yıl sonra sahnede

Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlerin yanı sıra Elif Gönlüm, Emine Ün, Nurten İnan, Ömer Yılmaz, Hakan Eke ve Mesut Yılmaz’ın rol aldığı oyunun halk galası önceki akşam Esenyurt Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’nde yapıldı. Behzat Uygur, “Halka özel bir gala yapmak istedik. Halk katılımının yoğun olduğu bir gala oldu. Nejat Baba’nın dediği gibi tüm halkımız ile buluşacağız. Anadolu turnelerimizin ardından Avrupa turnelerimiz olacak” dedi.



Nejat Uygur bir dönem çocukları Behzat ve Süheyl ile bu pozu vermişti.