Sürü filmi çekildiği yerde yeniden gösterilecek
Bu yıl 2’ncisi düzenlenecek olan “Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali”ne şimdiye kadar 300’ün üzerinde başvuru yapıldı. 11-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan festival, 3 Kasım 2019 tarihine kadar film toplamaya devam edecek…
Kısa bir süre önce film toplamaya başlayan festivale, şu ana kadar 300’ün üzerinde başvuru yapılırken, son başvuru tarihi ise 3 Kasım 2019 olarak belirlendi.
SÜRÜ FİLMİ ÇEKİLDİĞİ YERDE YENİDEN GÖSTERİLECEK
Bu yıl da çok sayıda ünlü oyuncu, senarist, yönetmen ve yapımcıyı Siirtlilerle bir araya getirecek olan festivalde ödüller geçtiğimiz yıldan farklı olarak, büyük mütefekkir bilim ve ilim insanı İbrahim Hakkı Hazretleri’ne adanacak. Etkinliğin bir diğer sürprizi ise Yılmaz Güney’in unutulmaz filmi “Sürü”nün Pervari ilçesindeki çekim alanlarının ziyaret edilerek gösteriminin yapılması olacak.
T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü ve Dicle Kalkınma Ajansı’nın (DİKA) katkısı ve himayesi, AK Parti Genel Başkan Baş Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, Siirt Valisi Ali Fuat Atik, DİKA Genel Sekreter’i Yılmaz Altındağ ve Siirt Üniversitesi Rektörü Murat Erman’ın destekleriyle gerçekleştirilen festival, 5 gün boyunca senaryo, yönetmenlik, oyunculuk ve kamera atölyelerini katılımcılarla buluşturacak. Türkiye’den ve dünyadan kurmaca, belgesel, animasyon ve deneysel kategorilerinde yer alan filmlerin yarışacağı festivalde ayrıca sinema üzerine söyleşi ve panellere de yer verilecek.
Birinciye 10.000 TL, ikinciye 7.500 TL ve üçüncüye 5.000 TL’lik para ödülleri verilecek olan festivalde ayrıca mansiyon olarak Jüri Özel Ödülü de yer alacak.
FESTİVALİN ANA JÜRİSİ:
Ömer Uğur (Yönetmen-Ana Jüri Başkanı)
İlhan Şeşen ( Oyuncu-Ses sanatçısı)
Engin Öztürk ( Oyuncu - Süpervizör)
Hakan Haksun ( Senarist)
Bülent Bilgiç ( Oyuncu)
Jale Atabey ( Yönetmen)
Erkan Bektaş ( Oyuncu)
Sermin Hürmeriç (Oyuncu)
Vadullah Taş ( Yazar)
Çağlar Gözüaçık (Reklamcı)
Canan Kaya (Gazeteci)
Tümay Özokur ( Cast Direktörü)
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