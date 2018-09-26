Sürgün kadınların hüzünlü hikayesi
Niran Ünsal "Hayat Sürgün" şarkısının klibinde hayatı sürgün yaşayan kadınların hüzünlü hikayelerini anlattı.
Niran Ünsal söz ve müziği kendisine ait olan "Hayat Sürgün" şarkısına klip çekti. Ahu Şentürk'ün yönetmenliğini yaptığı klipte Niran Ünsal'a 4 kadın oyuncu eşlik etti. Polonezköy yakınlarında bir malikanede çekilen klibin çekimleri 12 saat sürdü. Klipte hayatı sürgün yaşayan kadınların hüzünlü hikayeleri anlattı. Sanatçı bi hüzünlü şarkısını şu sözlerle anlattı:" Yalan dünyanın içinde hayatı sürgün yaşayan, ışığını kaybeden, kendini ve doğru yolu arayan insanlara hediye edilmiş bir şarkıdır."
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