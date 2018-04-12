SÃ¼pÃ¼rge 21'inci kez havalanÄ±yor

Süpürge 21'inci kez havalanÄ±yor
Â Bu yÄ±l 21.'si dÃ¼zenlenecek "UÃ§an SÃ¼pÃ¼rge KadÄ±n Filmleri Festivali", 10-17 MayÄ±s tarihlerinde sinemaseverlerle buluÅŸacak.
Festivalin bu yÄ±lki ana temasÄ± "Umut" olarak belirlendi.ÂFestival kapsamÄ±nda verilen bu yÄ±lki onur Ã¶dÃ¼lÃ¼ne, birÃ§ok film ve tiyatro eserine imza atan Nedret GÃ¼venÃ§ deÄŸer gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.
HenÃ¼z 14 yaÅŸÄ±ndayken, Karel Ã‡apek'in "YaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Devir" adlÄ± oyununda baÅŸrol oynayan GÃ¼venÃ§, Ä°zmir Åžehir Tiyatrolar'nÄ±n kapanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°stanbul'a taÅŸÄ±ndÄ± ve Ä°stanbul Åžehir TiyatrolarÄ±'na katÄ±larak yÃ¶netmenliÄŸe baÅŸladÄ±.Â Emekli olduÄŸu Ä°stanbul Åžehir TiyatrolarÄ±'ndan sonra "Tiyatro Ä°stanbul" topluluÄŸu bÃ¼nyesinde Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam eden GÃ¼venÃ§, TÃ¼rkiye'nin 2009 DÃ¼nya Tiyatro GÃ¼nÃ¼ bildirisini kaleme aldÄ±.
AynÄ± zamanda devlet sanatÃ§Ä±sÄ± olan Nedret GÃ¼venÃ§, 2010 yÄ±lÄ±nda Ä°zmir'de "Nedret GÃ¼venÃ§ Tiyatro Sahnesi"ni aÃ§tÄ±.
Festival bÃ¼nyesinde Bilge OlgaÃ§'Ä±n TÃ¼rkiye sinemasÄ±ndaki Ã¶nemine vurgu yapmak iÃ§in her sene adÄ±na dÃ¼zenlenen "Bilge OlgaÃ§ BaÅŸarÄ± Ã–dÃ¼lleri" ise bu yÄ±l yÃ¶netmen Biket Ä°lhan'a ve oyuncu IÅŸÄ±k Yenersu'ya takdim edilecek.
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