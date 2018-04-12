SÃ¼pÃ¼rge 21'inci kez havalanÄ±yor

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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Keyif
aa-kultur-sanat
12.04.2018 - 09:56, Son GÃ¼ncelleme:

Süpürge 21'inci kez havalanÄ±yor

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Süpürge 21'inci kez havalanÄ±yor

Â Bu yÄ±l 21.'si dÃ¼zenlenecek "UÃ§an SÃ¼pÃ¼rge KadÄ±n Filmleri Festivali", 10-17 MayÄ±s tarihlerinde sinemaseverlerle buluÅŸacak.

Festivalin bu yÄ±lki ana temasÄ± "Umut" olarak belirlendi.ÂFestival kapsamÄ±nda verilen bu yÄ±lki onur Ã¶dÃ¼lÃ¼ne, birÃ§ok film ve tiyatro eserine imza atan Nedret GÃ¼venÃ§ deÄŸer gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.


HenÃ¼z 14 yaÅŸÄ±ndayken, Karel Ã‡apek'in "YaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Devir" adlÄ± oyununda baÅŸrol oynayan GÃ¼venÃ§, Ä°zmir Åžehir Tiyatrolar'nÄ±n kapanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°stanbul'a taÅŸÄ±ndÄ± ve Ä°stanbul Åžehir TiyatrolarÄ±'na katÄ±larak yÃ¶netmenliÄŸe baÅŸladÄ±.Â  Emekli olduÄŸu Ä°stanbul Åžehir TiyatrolarÄ±'ndan sonra "Tiyatro Ä°stanbul" topluluÄŸu bÃ¼nyesinde Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam eden GÃ¼venÃ§, TÃ¼rkiye'nin 2009 DÃ¼nya Tiyatro GÃ¼nÃ¼ bildirisini kaleme aldÄ±.

AynÄ± zamanda devlet sanatÃ§Ä±sÄ± olan Nedret GÃ¼venÃ§, 2010 yÄ±lÄ±nda Ä°zmir'de "Nedret GÃ¼venÃ§ Tiyatro Sahnesi"ni aÃ§tÄ±.


Festival bÃ¼nyesinde Bilge OlgaÃ§'Ä±n TÃ¼rkiye sinemasÄ±ndaki Ã¶nemine vurgu yapmak iÃ§in her sene adÄ±na dÃ¼zenlenen "Bilge OlgaÃ§ BaÅŸarÄ± Ã–dÃ¼lleri" ise bu yÄ±l yÃ¶netmen Biket Ä°lhan'a ve oyuncu IÅŸÄ±k Yenersu'ya takdim edilecek.

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