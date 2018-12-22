Sultana seyirciyle buluştu
Türk tiyatrosunun yeni oluşumlarından Taşra Kabare, 2019 yılına iddialı bir yapımla başlıyor.
Cemal Toktaş ve Nergis Öztürk tarafından 2015'te kurulan topluluk, yeni oyunları Sultana'yı ilk kez 21 Aralık'ta seyirciyle buluşturdu.
Erdi Işık'ın yazdığı, Cemal Toktaş'ın yönetmenliğini üstlendiği Sultana'da ödüllü oyuncu Nergis Öztürk ile Özlem Alpözü rol alıyor. Müziklerini Şevki Çepa ve Vehbi Can Uyaroğlu'nun, yönetmen yardımcılığını Yiğit Aytugar'n, kostüm ve sahne tasarımını Hilal Polat'ın,ışık tasarımını Necati Kurtulmuş’un yaptığı oyunun koreografisi ise Köksal Ünal imzası taşıyor.
İKİ KADININ HAYATA TUTUNMA ÇABASI
Sultana, birbirinden farklı iki kadının, İstanbul'un en gözde mekanlarından birinde hayata tutunmaya çalışmalarını ve bu mücadelelerinde, toplumda kadının yerini farklı bir gözle sorgulayan, gerçekle masalı iç içe barından bir oyun.
Zaman içerisinde, kadınlar kendi hikayelerini anlattıkça, seyirci bir yandan onların çaresizliğine tanık olurken, diğer yandan da kadınların oyun boyunca ortaya çıkan hayat öykülerine ve kendi aralarındaki ilişkilerinin nasıl güçlendiğine tanık oluyor..
ÜNLÜLER İLK GÖSTERİMDE BULUŞTU
21 Aralık Cuma akşamı Taşra Kabare'de yapılan Sultana prömiyerine sanat dünyasından pek çok ünlü isim katıldı. Meltem Cumbul, Algı Eke, Zeynep Özyağcılar, Canan Ergüder, Damla Sönmez,Ushan Çakır,Melike Güner,Gökçe Eyüboğlu, Deniz Özerman, Kaan Urgancıoğlu katılan konuklar arasındaydı.
Sultana kabaresinin bir sonraki gösterimi 27 Ocak’ta Taşra Kabare’de yapılacak.
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