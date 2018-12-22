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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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22.12.2018 - 13:50, Son Güncelleme:

Sultana seyirciyle buluştu  

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Sultana seyirciyle buluştu  

Türk tiyatrosunun yeni oluşumlarından Taşra Kabare, 2019 yılına iddialı bir yapımla başlıyor.

Cemal Toktaş ve Nergis Öztürk tarafından 2015'te kurulan topluluk, yeni oyunları Sultana'yı ilk kez 21 Aralık'ta seyirciyle buluşturdu.

Erdi Işık'ın yazdığı, Cemal Toktaş'ın yönetmenliğini üstlendiği Sultana'da ödüllü oyuncu Nergis Öztürk ile Özlem Alpözü rol alıyor. Müziklerini Şevki Çepa ve Vehbi Can Uyaroğlu'nun, yönetmen yardımcılığını Yiğit Aytugar'n, kostüm ve sahne tasarımını Hilal Polat'ın,ışık tasarımını Necati Kurtulmuş’un yaptığı oyunun koreografisi ise Köksal Ünal imzası taşıyor.

İKİ KADININ HAYATA TUTUNMA ÇABASI

Sultana seyirciyle buluştu



Sultana, birbirinden farklı iki kadının, İstanbul'un en gözde mekanlarından birinde hayata tutunmaya çalışmalarını ve bu mücadelelerinde, toplumda kadının yerini farklı bir gözle sorgulayan, gerçekle masalı iç içe barından bir oyun.

Zaman içerisinde, kadınlar kendi hikayelerini anlattıkça, seyirci bir yandan onların çaresizliğine tanık olurken, diğer yandan da kadınların oyun boyunca ortaya çıkan hayat öykülerine ve kendi aralarındaki ilişkilerinin nasıl güçlendiğine tanık oluyor..

ÜNLÜLER İLK GÖSTERİMDE BULUŞTU

Sultana seyirciyle buluştu


21 Aralık Cuma akşamı Taşra Kabare'de yapılan Sultana prömiyerine sanat dünyasından pek çok ünlü isim katıldı. Meltem Cumbul, Algı Eke, Zeynep Özyağcılar, Canan Ergüder, Damla Sönmez,Ushan Çakır,Melike Güner,Gökçe Eyüboğlu, Deniz Özerman, Kaan Urgancıoğlu katılan konuklar arasındaydı.

Sultana kabaresinin bir sonraki gösterimi 27 Ocak’ta Taşra Kabare’de yapılacak.

 

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