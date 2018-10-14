Sübye nedir? Sübye şerbeti nasıl yapılır?
Sübye, kavun veya badem çekirdeklerinin ezilmesiyle ortaya çıkan özdür. Sübye şerbeti, kavun çekirdeği ile yapılabildiği gibi badem özüyle de servis edilebiliyor. Peki, Sübye nedir ve nasıl yapılılır? İşte, araştırılan tarif hakkında bazı bilgiler
Özellikle yaz aylarının serinletici içeceği olan Sübye, tarifi ile merak konusu oldu. Kavun çekirdeği ve badem ile yapılan Sübye şerbeti, Türk mutfağının önemli değerleri arasında yer alıyor. Peki, Sübye nedir ve nasıl yapılır? İşte o detaylar
Sübyenin kökeni konusunda çeşitli rivayetler olmasına karşın, komşu ilçelerde dahi bilinmemesinin, bu içeceğin yaklaşık 500 yıl önce İspanya'dan göç eden Yahudiler tarafından Tire'ye getirilmesi olasılığını güçlendirildiği varsayılmaktadır. Sabah güzel bir güne başlamak için, akşam sakin bir uyku uyumak için sübye tüketebilir. Ayrıca gerçekten anında etkili olan bir sindirim sistemi dengeleyicisidir. İshal ve kabızlık sorunlarını birkaç saat içinde çözmektedir. Sıcak yaz günlerinde ferahlık verir.
KAVUN SÜBYESİ NASIL YAPILIR?
Kavun çekirdekleri kavunun lifli kısımlarından ayrılıp, yıkanır. Tepsiye yayılıp, güneşte iyice kurutulur. Güneşte kurutulmuş kavun çekirdeklerine çok az şeker eklenip, havanda veya mutfak robotunda parçalanır. Kaynayan suya parçalanmış çekirdekler ve şeker eklenip, beş dakika kadar kaynatılır. Ocaktan alınıp, soğutulur. Buzdolabında bir gece bekletilir. Rengi beyazlaşan sübye temiz bir tülbentten geçirilip, cam sürahiye alınır. İstenirse buz ilavesi ile soğuk servis edilir.
BADEM SÜBYESİ NASIL YAPILIR?
Kabuğu çıkarılmış badem bir taşım kaynatılır, suda haşlanır ve suyu süzülüp iç kabukları da çıkarıldıktan sonra yıkanır, taş havanda dövülerek, kaynar suda bir iki taşım kaynatılır ve su süt rengini alır. Bu su süzülerek tekrar tencereye konur ve kalan posa bir iki el dövülerek tekrar kaynatılır, süzgeçten süzülerek tülbentten de geçirilir. Şeker ilave olunur. Eğer sıcak içilecek olursa ismi değişerek sübye olur.
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