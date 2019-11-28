Su Soley: 26 sene sonra bisikletine kavuştu
Su Soley, 26 sene sonra kaybolan bisikletinin aynısına kavuştu.
Şarkıcı, geçen haftalarda sosyal medya hesabından kardeşi Tugan Soley ile 1987 senesinde çekilen fotoğrafını paylaşıp, o karedeki bisikletin kaybolduğunu söylemişti. Soley, BMXTR ekibinin kendisine ulaşması sonucu 1993 yılında kaybettiği bisikletinin aynısına tekrar sahip oldu. Markanın Bakırköy’deki mağazasını ziyaret eden Soley, yeni bisikletiyle verdiği pozu Instagram’ına “Seneler sonra aynı bisiklete kavuşmak... Çocukluğuma döndüm” notuyla yükledi.
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