Stabil'den 'Kovala'

Filmin başrol oyuncusu rapçi Stabil'in yorumladığı şarkının sözleri ve müziği de yine sanatçının kendisine ait. 17 Nisan'da vizyona girmesi beklenen filminde Stabil'e Patron ve Ati242 gibi rapçiler de eşlik edecek. Yapımcılığını Taff, Wovie, Retro, Dmc & Netd üstlendiği Kovala'nın soundtrack'i bugün tüm dijital platformlarda yerini aldı.





