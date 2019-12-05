Spies in Disguise adlı filmin Los Angeles galası yapıldı
Will Smith ile Tom Holland'ın önemli karakterlerine sesleriyle hayat verdiği Spies in Disguise adlı filmin galası Los Angeles'ta yapıldı.
Galanın kırmızı halısında da neşeli anlar yaşandı. Özellikle Smith ile Holland'ın neşeli tavırları geceye damga vurdu.
Yönetmenliğini Nick Bruno ve Troy Quane'in üstlendiği animasyon türündeki filme sesiyle katkıda bulunanlar arasında Karen Gillan. Rashida Jones, Ben Mendelsohn da bulunuyor.
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