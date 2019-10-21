‘Sözcük’ sanatseverle buluşacak
Inktober, bu yıl H. Sercan Tunalı’nın 2017-2018 yıllarında düzenlenen etkinliklerdeki eserlerden yaptığı seçki ile [mecra] salon’a taşınıyor.
26-39 Ekim 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan ve ‘Sözcük’ ismini taşıyan bu özel sergide sanatçı Tunalı’nın daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış eserleri ve bu eserlerin bazılarından oluşan animasyonlar da sanatseverle buluşacak.
Inktober
Inktober, ünlü çizer Jake Parker’ın 2009 yılında başlattığı bir meydan okuma olarak biliniyor.
Ekim ayının her gününe özel bir sözcük teması içerisinde mürekkep kullanarak oluşturulan çizimler, aynı zamanda Inktober’ın sosyal medya hesaplarında paylaşılıyor.
Çizerin modern dünyada dijital teknikler kullanarak sanat hayatına yol vermesini eleştiren ve bunun yanı sıra üretimine süreklilik katmak için düzenlenen Inktober, birçok çizeri heveslendiriyor. Geleneksel yöntemlerin aslında ne kadar kıymetli olduğunu hatırlatan etkinlik, katılımcı ve takipçilerinin iç dünyasına tek bir sözcükle dokunuyor.
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