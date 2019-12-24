Sosyal medyada yeni tartışma: 'Kameraya mı duvara mı sallanıyor?'
Geçtiğimiz yıllarda sosyal medyada gündeme gelen 'Elbise mavi mi sarı mı?' tartışmasının ardından yeni bir tartışma daha gün yüzüne çıktı. Salıncakta sallanırken kameraya kaydedilen çocuğun kameraya doğru sallandığını söyleyenler ve duvara karşı sallandığını iddia edenler sosyal medyayı ikiye böldü. Sosyal medya kullanıcıları görüntüyü paylaşarak 'Bu çocuk kameraya doğru mu duvara doğru mu sallanıyor?' sorusu ile konuyla ilgili diğer kullanıcıların görüşlerini aldı
Sosyal medyada zaman zaman gündeme gelen tartışmalara bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz yıllarda 'Laurel mı Yanny mi', 'Elbise mavi mi sarı mı' görüş ayrılıkları ile sosyal medyayı ikiye bölen tartışmalara 'Duvara mı kameraya mı sallanıyor?' ile yeni bir tartışma daha dahil oldu.
Salıncakta sallanırken kaydedilen kişinin kameranın açısı dolayısıyla sallandığı yön konusunda yarattığı tartışmalar, 2 günde binlerce kullanıcının görüşlerini paylaşmasına neden oldu. İşte, o görüntüler;
Re-post cause it blew up on tiktok, which way is he facing? pic.twitter.com/hG4DY9rg0v— T U P P E R (@ectupper) December 22, 2019
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