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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.11.2019 - 14:54, Son Güncelleme:

Songül Öden "Lal Hayal" ile Ankara'da

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Songül Öden "Lal Hayal" ile Ankara'da

Tiyatro ve sinema sanatçısı Songül Öden, 7 farklı karakterdeki kadına hayat verdiği tek kişilik oyunu "Lal Hayal"i Ankaralı sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Geçen sezon sahneye konulan ve 11 Kasım'da da MEB Şura Salonu'nda tiyatroseverlerle buluşacak oyunun proje tasarımını da Öden üstleniyor.

Farklı yaş, meslek ve statüden 7 kadının trajikomik hikayesinin, çözülmeye muhtaç polisiye bir hikayenin geriliminde buluştuğu oyunda Songül Öden, karakterlere tek başına hayat veriyor.

Öden, Lal Hayal oyununun kolektif bir çalışma ile ortaya çıktığını ve oyunun hazırlık aşamasında büyük keyif aldığını belirterek, "7 senedir Birleşmiş Milletler Nüfus Fonunun Sözcüsü olarak çalışıyorum. Bu 7 yılın sonunda sahada karşılaştığım, beni çok etkileyen hikayeler vardı ve 'Lal Hayal' bunları anlatmanın bir yolu oldu benim için." dedi.

Oyunun birbirinden yaş ve statü olarak farklı kadınların ortak derdini mizahi bir üslupla anlattığını söyleyen Songül Öden, "Aslında eleştirdiğimiz kişilerin kendimiz ya da bize çok yakın insanlar olduğundan bahsediyor oyunumuz. Oyunun derdini anlatan cümlelerden biri; 'Bir olmazsak bir bir gideriz'. Çok açık ve net konumuz." ifadesini kullandı.

"Ankara kalbimin orta yerinde duruyor"

Oyunu yazar Sevilay Saral ve müzisyen Diler Özer ile kolektif bir çalışma içinde hazırladıklarını, masa başı çalışmanın bir yıl sürdüğünü ve hazırlık aşamasının paha biçilemez bir süreç olduğunu dile getiren Öden, şunları söyledi:  "Oyun, 7 yıldır mülteciler, kadın ve çocuklarla yaptığım çalışmaların ilhamı ile oluşturulduğu için seyirci tarafından çok beğenildi, çünkü her biri gerçek dertlerden ve gerçek sorunlardan ortaya çıktı. İstanbul'da sahneye çıkmak kuşkusuz çok kıymetli benim için. Dünyanın en eski, en güzel şehirlerinden biri İstanbul ve içimdeki hikayeleri burada paylaşmak çok özel. 11 Kasım'da Ankara'dayız. Ankara da benim için hep çok özel bir şehir olacak. Büyüdüğüm yer, ailemin yaşadığı yer, tüm değer yargılarımın oluştuğu, mesleğim için her şeyin başladığı şehir. Kalbimin orta yerinde duruyor yani."

Ekipte de kadınlar çoğunlukta

Proje tasarımı da Songül Öden'e ait "Lal Hayal" oyunun yapımcılığını da yine Öden ve Medyapım üstleniyor.  Oyunun yazar, müzisyen, prodüksiyon ve yaratıcı ekibinde kadınlar yer alıyor.

Sevilay Saral'ın yazdığı, Aysel Yıldırım ve Ezel Akay'ın yönetmenliğini üstlendiği Lal Hayal'in sanat yönetmenliğini ise Naz Erayda yapıyor. Oyunun müzikleri ise Kardeş Türküler grubunun perküsyon sanatçısı Diler Özer imzası taşıyor.

Oyunun dans performansları Gizem Erdem koreografisiyle, Ömer Yeşilbaş ve Çisil Sıkı yönetimindeki Dansfabrika ekibi tarafından sergileniyor. Eserin uygulayıcı yapımcılığını da Cansın Şenel üstleniyor.

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