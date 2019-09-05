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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Keyif
05.09.2019 - 15:10, Son Güncelleme:

Sonbaharda tiyatro akşamları

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Sonbaharda tiyatro akşamları

Kültür ve sanatın buluşma noktası Grand Pera, sonbaharı tiyatro dolu günlerle taçlandırıyor.

 Beyoğlu’ndaki Grand Pera perdelerini, ilk olarak 27 Eylül Cuma günü saat 20.30’da Nava Semel’in yazdığı Kemal Başar’ın yönettiği “Gözlerin Ardında Müzikal” oyunu ile aralayacak.

Akustik müzik ve çağdaş dansın harmanlandığı oyun, Down sendromlu bir çocuğu olan annenin doğumdan sonra eşi, ailesi ve yakınları tarafından yalnız bırakılışını konu alıyor. En iyi müzikal yapım, ekip, koreografi, oyuncu, çıkış yapan sanatçı kategorilerinde ödüle layık görülen Gözlerin Ardında Müzikal’in oyuncu, müzisyen ve dansçı kadrosu Eda Kandulu, Kemal Başar, Nejat Dimili, Ziya Serkan Doğan, Melike Çetin ve Erkan Çelebi’den oluşuyor. Londra, Jaffa, Amsterdam, Lahey, Sibiu, Lefkoşa, Gazimağusa gibi uluslararası turneleriyle oldukça dikkat çeken oyun, 12 ve 26 Ekim tarihlerinde de Grand Pera’da sahnelenmeye devam edecek.

"Bana Amy De - Amy Winehouse" Grand Pera’da

Amy Winehouse'un kısa ama bir o kadar da çarpıcı olan hayatı, 28 Eylül Cumartesi günü saat 20.30’da Grand Pera’da sahneye taşınacak. Kosta Kortidis’in yazdığı, Kemal Başar’ın yönettiği oyunun orijinal müzikleri Savaş Alp Başar, koreografisi de Alpaslan Karaduman imzası taşıyor. Canlı rock müzik, tiyatro ve dansın uyum içinde sahnelendiği "Bana Amy De - Amy Winehouse" adlı oyunun oyuncu kadrosunda Ceylan Yılmaz, Alkış Peker, Savaş Alp Başar ve Didem Karataş yer alıyor. Güçlü bir orkestra eşliğinde sahnelenen oyun ayrıca 4, 11, 18 ve 25 Ekim tarihlerinde de Grand Pera’da seyircisiyle buluşmaya devam edecek.

Müzik, edebiyat ve tiyatronun uyumu Öylesine Hikayeler’de

Sonbaharda tiyatro akşamları



Ünlü oyuncu Kemal Başar’ın bestseller romanların yazarı Hakkı Ergök’ün kimi zaman eğlenceli kimi zamanda oldukça acıklı olan çağdaş öykülerini anlattığı modern meddah tarzındaki “Öylesine Hikayeler”, 19 Ekim Cumartesi günü saat 20.30’da Grand Pera’da sahnelenecek. Oyuncuya gitar, keman ve vokaliyle ünlü müzisyen Nejat Dimili’nin eşlik edecek. Herkesin hayatından bir şeyler bulabileceği özgün bir yapım olan Öylesine Hikayeler, canlı akustik müzik, edebiyat ve tiyatronun uyumunu sahneye taşıyacak. Oyunda ayrıca Kemal Başar ve Nejat Dimili bazı şarkıları birlikte seslendirecek.

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