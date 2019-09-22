Son durak Kaş
“Yapı Kredi Summer Escape” yaz festivallerinin son durağı Antalya Kaş oldu.
75. yılını kutlayan Yapı Kredi ana sponsorluğunda ve Mercedes-Benz Türk iş birliğinde gerçekleştirilen yaz festivali, ünlü isimlerin akınına uğrarken çeşitli aktivitelerle de macera ve keyif dolu günleri geride bıraktı.
Etkinliğe katılan ünlüler arasında; İsmail Ege Şaşmaz, Ece Begüm Yücetan, Murat Ceylan, Serenay Aktaş, Damla Can, Ayşe Tolga, Çiğdem Batur ve Cansu Melis Karakuş vardı.
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