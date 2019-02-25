Son Dakika: Oscar'da Roma şaşırtmadı
91'inci Akademi Ödülleri (Oscar Ödülleri) Los Angeles'ta veriliyor. Törende şu ana kadar bir sürpriz yaşanmadı. Yılın iddialı filmleri Roma ile Bohemian Rhapsody şimdilik ödül yarışında önde gidiyor.
Hollywood yıldızlarını buluşturan gecede Alfonso Cuaron imzalı Roma yabancı dilde en iyi film ve en iyi sinematografi ödüllerini kazandı şu ana kadar. Bohemian Rhapsody ise ses kurgu ve ses miksaj gibi teknik dallarda önde. Tören devam ediyor.
İşte açıklanan ödüller
Yabancı dilde en iyi film: Roma
En iyi yardımcı kadın oyuncu: Regina King “If Beale Street Could Talk”
En iyi uzun metraj belgesel: Free Solo,” Jimmy Chin, Elizabeth Chai Vasarhelyi
En iyi saç ve makyaj: Vice
En iyi yapım tasarımı: Black Panther (Hannah Beachler)
En iyi sinematografi: Roma
En iyi kostüm tasarımı: Black Panther (Ruth E. Carter)
Ses kurgu: “Bohemian Rhapsody,” John Warhurst
Ses miksajı: “Bohemian Rhapsody,”
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