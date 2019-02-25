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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.02.2019 - 02:52, Son Güncelleme:

Son Dakika: Oscar'da Roma şaşırtmadı

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Son Dakika: Oscar'da Roma şaşırtmadı

91'inci Akademi Ödülleri (Oscar Ödülleri) Los Angeles'ta veriliyor.  Törende şu ana kadar bir sürpriz yaşanmadı. Yılın iddialı filmleri Roma ile Bohemian Rhapsody şimdilik ödül yarışında önde gidiyor.

Hollywood yıldızlarını buluşturan gecede Alfonso Cuaron imzalı Roma yabancı dilde en iyi film ve en iyi sinematografi ödüllerini kazandı şu ana kadar. Bohemian Rhapsody ise ses kurgu ve ses miksaj gibi teknik dallarda önde. Tören devam ediyor.

 İşte açıklanan ödüller 

Son Dakika: Oscarda Roma şaşırtmadı

Yabancı dilde en iyi film: Roma  

 

Son Dakika: Oscarda Roma şaşırtmadı

En iyi yardımcı kadın oyuncu: Regina King  “If Beale Street Could Talk” 

En iyi uzun metraj belgesel: Free Solo,” Jimmy Chin, Elizabeth Chai Vasarhelyi 

Son Dakika: Oscarda Roma şaşırtmadı

En iyi saç ve makyaj: Vice 

Son Dakika: Oscarda Roma şaşırtmadı

En iyi yapım tasarımı: Black Panther (Hannah Beachler)

Son Dakika: Oscarda Roma şaşırtmadı

En iyi sinematografi: Roma

Son Dakika: Oscarda Roma şaşırtmadı

En iyi kostüm tasarımı: Black Panther (Ruth E. Carter)

Ses kurgu: “Bohemian Rhapsody,” John Warhurst

Ses miksajı: “Bohemian Rhapsody,”

 

 
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