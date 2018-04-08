Sokak Festivali'ne geri sayım başladı
Son yıllarda festivallerin şehri olarak anılan İstanbul yepyeni bir festivale hazırlanıyor. Sokaktaki tüm lezzetler, eğlence, müzik, sanat, spor, moda, oyunlar ve atölyeler, 14-15 Nisan’da, Küçükçiftlik Park’ta düzenlenecek “Sokak Festivali”nde...
“Sokak Festivali”, yetişkinlerin, gençlerin ve çocukların çok eğleneceği ve keyif alacağı, kaykay, paten, ip atlama, ateş dansları, poi gibi sokak eğlencelerini, sağlıklı yaşamdan vazgeçmeyenler için “sokak spor aktiviteleri”ni ve daha fazlasını KüçükÇiftlik Park’a taşıyor!.
ENFES TATLAR!
Türkiye ve dünya mutfağından sokağın en lezzetli tatları Sokak Festivali’nde yerlerini alıyor. Hamburger, hot dog, balık-ekmek, kokoreç, midye, dürüm, döner, bao ; sağlıklı beslenenler için sokakta yenebilecek yiyecekler ve daha fazlası “Sokak Lezzetleri Sokağı”nda bir araya geliyor.
ALIŞVERİŞ 'PAZAR YERİ’NDE
Sokak Festivali, “pazar yeri” kuruyor. Takılar, kıyafet standları ve tasarımcılar festivalde bulunmaz bir alışveriş keyfi yaşatıyor.
En İyi Müzik Sokak Festivali Sahnesinde!
Ve şehrin en iyi müzisyenleri harika sahne performansları ile Sokak Festivali’nde buluşuyor. Duru sesi ve hayran kaldığımız şarkılarıyla “Kalben”, şarkılarını üst üste dinlediğimiz ve alternatif müziğin en özel isimlerinden “Gaye Su Akyol”, son günlerde nerede konser verse peşini bırakmadığımız “Jabbar” en iyi cover şarkılarıyla, 70’li yılların saykodelik, funk ve soul şarkılarını günümüze uyarlayıp çok eğlendiren “HEY!Douglas” DJ setiyle, reggae grubu “Sattas” ve Anadolu ve Balkan müziğini hayranlık uyandırıcı sürprizlerle harmanlayan “Kolektif İstanbul”; ayrıca sokak sanatçıları ve sürpriz performanslar “Sokak Festivali” sahnesine geliyor.
GELİRİ BAĞIŞLAYACAKLAR
Festival alanındaki yiyecekler, Patika Doğa ve Yaşama Saygı Derneği’nin gönüllü ekipleri tarafından ayrıştırılarak sokak hayvanlarına ulaşacak. Ve satış yapan katılımcı markalar, gelirlerinin bir kısmını ya da tümünü sivil toplum kuruluşlarına bağışlayacak.
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