Sokak Festivali'ne geri sayım başladı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Keyif
08.04.2018 - 13:33, Son Güncelleme:

Sokak Festivali'ne geri sayım başladı

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Sokak Festivali'ne geri sayım başladı

Son yıllarda festivallerin şehri olarak anılan İstanbul yepyeni bir festivale hazırlanıyor. Sokaktaki tüm lezzetler, eğlence, müzik, sanat, spor, moda, oyunlar ve atölyeler, 14-15 Nisan’da, Küçükçiftlik Park’ta düzenlenecek “Sokak Festivali”nde...

Sokak Festivali”, yetişkinlerin, gençlerin ve çocukların çok eğleneceği ve keyif alacağı, kaykay, paten, ip atlama, ateş dansları, poi gibi sokak eğlencelerini, sağlıklı yaşamdan vazgeçmeyenler için “sokak spor aktiviteleri”ni ve daha fazlasını KüçükÇiftlik Park’a taşıyor!.

ENFES TATLAR!
Türkiye ve dünya mutfağından sokağın en lezzetli tatları Sokak Festivali’nde yerlerini alıyor. Hamburger, hot dog, balık-ekmek, kokoreç, midye, dürüm, döner, bao ; sağlıklı beslenenler için sokakta yenebilecek yiyecekler ve daha fazlası “Sokak Lezzetleri Sokağı”nda bir araya geliyor.

Sokak Festivaline geri sayım başladı


ALIŞVERİŞ 'PAZAR YERİ’NDE 
Sokak Festivali, “pazar yeri” kuruyor. Takılar, kıyafet standları ve tasarımcılar festivalde bulunmaz bir alışveriş keyfi yaşatıyor.

En İyi Müzik Sokak Festivali Sahnesinde!
Ve şehrin en iyi müzisyenleri harika sahne performansları ile Sokak Festivali’nde buluşuyor. Duru sesi ve hayran kaldığımız şarkılarıyla “Kalben”, şarkılarını üst üste dinlediğimiz ve alternatif müziğin en özel isimlerinden “Gaye Su Akyol”, son günlerde nerede konser verse peşini bırakmadığımız “Jabbar” en iyi cover şarkılarıyla, 70’li yılların saykodelik, funk ve soul şarkılarını günümüze uyarlayıp çok eğlendiren “HEY!Douglas” DJ setiyle, reggae grubu “Sattas” ve Anadolu ve Balkan müziğini hayranlık uyandırıcı sürprizlerle harmanlayan Kolektif İstanbul; ayrıca sokak sanatçıları ve sürpriz performanslar “Sokak Festivali” sahnesine geliyor.

GELİRİ BAĞIŞLAYACAKLAR
Festival alanındaki yiyecekler, Patika Doğa ve Yaşama Saygı Derneği’nin gönüllü ekipleri tarafından ayrıştırılarak sokak hayvanlarına ulaşacak. Ve satış yapan katılımcı markalar, gelirlerinin bir kısmını ya da tümünü sivil toplum kuruluşlarına bağışlayacak.

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