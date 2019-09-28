Sohbet buluşması
Evlatlarına kavuşma sürecini anlattığı “Dokuz Ay On Gün” kitabı büyük ilgi gören tiyatrocu-yazar Almula Merter Churm, okurlarıyla Zorlu Center D&R’da bir araya geldi.
“Çocuklar Gülerse Dünya Değişir” adlı sohbet etkinliğinde etkileyici öyküsünü anlatan Churm, aynı zamanda kitabını imzaladı. Etkinliğe çok sayıda ünlü isim de katıldı. O isimler arasında Arzu Yanardağ, Irmak Ünal, Seren Fosforoğlu, Aydemir Akbaş, Yeşim Gül, Özlem Akınözü, Gül Erda ve Kıvanç Terzioğlu da vardı.
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