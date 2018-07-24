Sırtımdaki Okyanus üçüncü baskıyı yaptı
Serhan Kansu’nun kitabı ‘Sırtımdaki Okyanus’ adlı kitabı üçüncü baskısını yaptı.
Elma Yayınevi’nden çıkan ‘Sırtımdaki Okyanus’ çocukların olduğu kadar büyüklerin de ilgisini çekti.
Serhan Kansu’nun yaşanmış bir olaydan esinlenerek kaleme aldığı kitabı ‘Sırtımdaki Okyanus’ kısa zamanda okuyucunun yoğun ilgisiyle karşılaştı. Felsefe eğitimli yazar tarzındaki farklılıkla çocukların olduğu kadar kullandığı benzetmeler ve metaforlarla büyüklerin de dikkatini çekti.
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