Sırma'nın "Coming Undone" isimli şarkısı Apple Music Beats 1’da yayınlanacak
Bugüne kadar yayımladığı "To Love", "Belki Bir Gün", "Coming Undone" isimli çalışmalarıyla dikkat çeken alternatif elektro pop sanatçısı Sırma, büyük bir başarıya imza attı.
Sırma’nın “Coming Undone” isimli şarkısı Amerika’nın önemli radyo istasyonlarından Apple Music Beats 1’da yayınlanan Chart programı aracılığıyla global dinleyicilere ulaştırılacak.
17 Ekim Çarşamba günü Türkiye saatiyle 09:00’da yayınlanacak olan programın tekrarı ise yine aynı gün 18:00’de dinleyicilerle buluşacak.
Haber karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Sırma: “Bu haber benim için çok büyük sürpriz oldu. Beats 1, Amerika’da en önemli radyo istasyonları arasında sayılıyor. Dolayısıyla bu gelişmenin ne kadar prestijli bir olay olduğunun farkındayım. Açıkçası hiç ama hiç beklemiyordum. Aklıma bile gelmemişti!” şeklinde konuştu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle