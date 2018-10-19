Sırada ikinci proje var
Babadan Kalma adını verdiği teklisiyle iyi bir çıkış yakalayan Fatih Bozduman, ikinci projesinin temellerini de atmaya başladı.
Psikloji eğitimi alan 21 yaşındaki Fatih, ilk single çalışmasının büyük ilgi görmesinden son derece memnun olduğunu belirtiyor.
Sağlam adımlarla ilerlediğinin altını çizen Fatih Bozduman, ''İlk single çalışmamın bu kadar yoğun ilgi görmesinin haklı gururunu yaşıyorum. Müzik dünyası zorlu bir sektör. Herkes bu platformda adeta bir varolma çabası içinde... Lakin bu süreçte müziğe olan aşk istikrarı beraberinde getiriyor. Önümde uzun bir yol var ve bu yolu emin adımlarla yürüyeceğim. Çok yakında temellerini attığım ikinci projemi de dinleyicilerimle paylaşacağım" dedi.
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