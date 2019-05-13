Sinemanın efsane yıldızı Doris Day öldü
Sinemanın altın çağının yıldızlarından Doris Day, 97 yaşında hayata veda etti. Ünlü oyuncunun adını taşıyan vakıftan yapılan açıklamaya göre Day, zatürree nedeniyle yaşamını yitirdi.
Day, California'daki evinde son nefesini verirken yanında aile üyeleri ve yakın dostlarının da olduğu belirtildi.
Doris Day'in kurucusu olduğu ve adını taşıyan hayvanları koruma vakfından yapılan açıklamada, 90 yaşını çoktan geride bırakmasına rağmen Day'in gayet iyi olduğu ancak zatürreeye yakalandıktan sonra sağlık durumunun giderek kötüleştiği belirtildi.
14 YAŞINDA DANS ETMEYE BAŞLADI
Gerçek adı Doris Mary Ann Von Kappelhoff olan Doris Day, 3 Nisan 1922 tarihinde Cincinnati, Ohio, ABD‘de doğdu. Çok küçükken anne babası boşandı, Doris de annesi ile birlikte yaşamaya başladı.
Dans etmeyi seven Doris Day, 14 yaşında iken bir erkek arkadaşı ile yerel bir dans yarışmasına katılıp 500 dolar ödül kazandı.
Dansçı olarak hayatına devam etmek isteyen Doris Day, Hollywood‘a taşınacağı gün 13 Ekim 1937 tarihinde bir trafik kazası geçirdikten sonra dansçı olma hayallerine veda etti. Bunun üzerine 17 yaşında şarkıcı olmaya karar verdi.
Doris Day, 1939 yılında Les Brown adlı grupta şarkıcı olarak meslek hayatına başladı. 1941 yılında evlendiği tromboncu Albert Paul Jorden da bu gruptaydı.
Ancak oğlunun doğumundan bir sene sonra eşinin şiddete başvurması sebebi ile 1943 yılında boşandı. Daha sonra bu guruptan ayrılarak şarkıcılığa “Doris Day” adı ile müzikhol ve büyük orkestralar ile solo olarak 1967 yılına kadar devam etti.
Doris Day, 1948 yılında sinema oyunculuğuna başladı. Birçok komedi filmlerinde Rock Hudson‘un veya Cary Grant‘ın partneri olarak rol aldı.
1952 yılında “The Winning Team” filminde sonradan 33. Kaliforniya Valisi ve 40. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olacak olan Ronald Reagan ile beraber rol aldı.
1953 yılında büyük bir hit olan “Calamity Jane” filminde başrolde oynadı.
1959 yılında “Pillow Talk (Yastık Sohbeti) filminde Rock Hudson ile birlikte rol aldı. 1960 yılında “Please Don’t Eat the Daisies (Sevgili Kocam) filminde David Niven ile birlikte oynadı.
QUE SERA SERA İLE HAFIZALARA KAZINDI
Doris Day özellikle de 1956 yılında Alfred Hitchcock‘un “The Man Who Knew Too Much” filminde söylediği “Que Sera Sera” adlı şarkıdaki unutulmaz yorumu ile dünya sinema seyircilerinin hafızalarında yer etti.
1965 yılında “Do Not Disturb” filminde ve 1966 yılında “The Glass Bottom Boat (Şirin Hafiye) filminde Rod Taylor ile başrol paylaştı.
Eşinin kendinden habersiz ölmeden önce yapmış olduğu sözleşmeler gereğince 1968 – 1973 yılları arasında televizyonda “The Doris Day Show” programını yapmak zorunda kaldı.
Doris Day, 14 Nisan 1976 tarihinde dördüncü kez evlendi ve 2 Nisan 1982 tarihinde boşandıktan sonra kendini hayvanlara adayarak ev hayvanları ve ev hayvanlarının bakımını savunan Carmel, Kaliforniya’daki Doris Day Animal League’i yönetmeye başladı.
2004 yılında ABD başkanı George W. Bush tarafından Özgürlük Madalyası verildi, ancak uçak korkusu yüzünden ödülünü almaya gidemedi. FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA, AFP, AP, REUTERS
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