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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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31.10.2019 - 14:40, Son Güncelleme:

Sinemalarda bu hafta hangi filmler vizyona girecek?

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Sinemalarda bu hafta hangi filmler vizyona girecek?

Kasım ayını hafta sonu tatili ile karşılayacak birçok sinemasever, bu hafta vizyona girecek yeni filmlere dair araştırmalarına hız verdi. Korkudan komediye pek çok alanda yapım bu hafta izleyici ile buluşacak. Peki, sinemalarda bu hafta hangi filmler vizyona girecek?

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 5 film vizyona girecek. İşte, o filmlerin konuları ve oyuncu kadrosu...

"Terminatör: Kara Kader"

Deadpool'un yönetmeni Tim Miller'ın; bilim kurgu, macera ve aksiyon türündeki yeni filmi "Terminatör: Kara Kader" izleyici ile buluşacak.

Terminatör klasiğinin yaratıcısı James Cameron'ın yapımcılığını üstlendiği yapım; gelecekten gelen Terminatörlere karşı mücadele eden Sarah Connor ile insan-cyborg hibridi Grace'in, T-1000'in güncellenmiş hali bir Terminatörün peşinde olduğu genç bir kızı korumaya çalışmalarını konu ediniyor.

Linda Hamilton, Arnold Schwarzenegger, Mackenzie Davis, Natalia Reyes, Gabriel Luna, Edward Furlong, Brett Azar ve Diego Boneta'nın başrollerinde yer aldığı filmin senaryosu Billy Ray ve Justin Rhodes imzası taşıyor.

"Parazit"

Güney Koreli sinemacı Bong Joon-ho'nun Altın Palmiye ödülüne layık görülen filmi "Parazit" Türk izleyicisi ile buluşacak.

Gerilim ve dram karışımı film; metropolleşen Seul'un yuttuğu bir muhitte, bodrum katında yaşayan Kim ailesinin oğullarının varlıklı Park ailesinin kızları Da-hye'nin özel öğretmeni olması sonrası başlarından geçenleri anlatıyor.
Yönetmen Bong Joon-ho'nun senaryosunu Jin Won Han ile birlikte kaleme aldığı filmde Kang-ho Song, Yeo-jeong Jo, Woo-sik Choi, So-dam Park, Seo-Joon Park, Sun-kyun Lee, Jeong-eun Lee ve Hye-jin Jang rol aldı.

"Palyaço"

Tony Moran, Ari Lehman, Martin Klebba, Elinor Price, Julie Anne Prescott, Angeline Mirenda, Amanda Kott'un oynadığı "Palyaço" adlı filmi Joseph Kelly yönetti.
Korku türündeki film, bir grup hayalet avcısının, bir zamanlar orada yaşamış olan palyaçoların ruhları tarafından işgal edilmiş bir motelin gizemlerini çözmeye çalışmalarını odağına alıyor.

"Araf 3: Cinler Kitabı"

Biray Dalkıran'ın senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlendiği "Araf 3: Cinler Kitabı", kardeşini kurtarmak için tehlikeli cinler aleminden derman arayan bir kız ile arkadaşlarının başına gelen olaylar etrafında dönüyor.
Mehmet Baştürk, Çağla Erdimen, Emre Özmen, Sevgi Akoğlu ve Ufuk Başar Can gibi isimlerin rol aldığı filmin ana karakterlerinin makyajlarını Bade İde yaptı.

"Merhaba Güzel Vatanım"

Senaryosunu Ahmet Ümit'in yazdığı,"Merhaba Güzel Vatanım"; Nazım Hikmet ile Ahmet Ümit'in hayatındaki benzerlikleri konu alıyor.

Cengiz Özkarabekir'in yönetmenliğini üstlendiği filmin başrollerinde Yetkin Dikinciler, Serkan Altıntaş, Berna Laçin, Pelin Batu, Umut Başkırma, Levent Üzümcü, İskender Bağcılar ve Alper Türedi oynuyor.

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