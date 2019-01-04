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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Keyif
04.01.2019 - 14:43, Son Güncelleme:

Sinemalarda bu hafta hangi filmler var? Bu hafta 8 film vizyona girdi

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Sinemalarda bu hafta hangi filmler var? Bu hafta 8 film vizyona girdi

2019'un ilk hafta sonu tatilini sinema filmi izleyerek değerlendirmek isteyen vatandaşlar, bu hafta yeni vizyona giren yerli ve yabancı filmler hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sinemalarda bu hafta vizyona giren filmlerin isimlerini, oyuncu kadrolarını ve konularını araştıran vatandaşlar sorgulamalarına hız verdi. Peki, sinemalarda bu hafta hangi filmler var? Bu hafta hangi filmler vizyona girecek.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli, 8 film vizyona girdi. İşte, o filmlerin konusu ve oyuncu kadroları...

"3 Hayat"

Yönetmen Jafar Panahi'nin son filmi olan "3 Hayat", kariyerinin farklı dönemlerinde olan üç insanın yollarının kesişmesi sonucu yaşananları konu ediniyor. İran yapımı, dram türündeki film, 2018 Cannes Film Festivali'nde "En İyi Senaryo Ödülü"nü kazanmıştı.

"Kimsesiz Çocuk Remi"

Fransız yazar Hector Malot'un aynı adlı kitabından Antoine Blossier tarafından sinemaya uyarlanan film, henüz bebekken terk edilmiş olan Remi'nin hikayesini anlatıyor. Filmde, Daniel Auteuil, Maleaume Paquin, Virginie Ledoyen, Ludivine Sagnier ve Nicholas Rowe rol alıyor.

"Kız"

Yönetmenliğini ve senaristliğini Lukas Dhont'un üstlendiği, Cannes'de "Belirli Bir Bakış" bölümünde dünya prömiyerini yapan "Kız" adlı film, ayrıca Cannes'de "En İyi İlk Film" dahil dört dalda ödül kazanmıştı.

Belçika ve Hollanda ortak yapımı film, profesyonel bir balerin olmak için çabalayan 15 yaşındaki Lara'nın hikayesini ele alıyor. Victor Polster'in "Lara" karakterine hayat verdiği filmin kadrosunda, Arieh Worthalter, Valentijn Dhaenens, Katelijne Damen, Nele Hardiman gibi isimler yer alıyor.

"Bekarlığa Feda"

Haftanın yerli yapımları arasında yer alan, senarist Ali Doğançay'ın yazdığı ve Cem Sürücü ile yönetmen koltuğuna oturduğu "Bekarlığa Feda" adlı komedi filmde, Ali Burak Ceylan, Melis Tüzüngüç, Yağmur Ün, Ayşe Tunaboylu, Mahmut Gözgöz, Nurseli İdiz, Eda Erol, Nami Ali Esatgil, Eren Pekgöz, Aslı Bankoğlu, Volkan Cal ve Kayhan Yıldızoğlu rol alıyor.

Yapımcılığını Metronom film adına Oğuz Sözen ve Özgür Tari'nin üstlendiği filmin konusu ise özetle şöyle:

"Burak, Mete ve Çağlar çok yakın arkadaşlardır. Birkaç yıl önce evlenen Burak'tan sonra şimdi sıra Çağlar'dadır. Çağlar, Gamze'ye sırılsıklam aşık olsa da Gamze'nin babası Çağlar'ı kızına layık görmemektedir. Gamze'nin babası Timur Bey, onları ayırmak için düğünden bir gün önce gerçekleşecek olan bir bekarlığa veda partisi düzenler. Fakat ortalığın karışmasıyla plan bambaşka bir hal alacaktır."

"Yangın Yeri"

Richard Ford'un aynı isimli romanından Paul Dano ve Zoe Kazan tarafından sinemaya uyarlanan "Yangın Yeri" adlı film, 1960'lı yıllarda Montana'ya taşındıktan sonra babasının işsiz kalmasının akabinde ailesinin dağılışına şahit olan Joe Brinson'ın hikayesini anlatıyor.

Orijinal ismi "Wildlife" olan yapımın başrollerini Jake Gyllenhaal, Carey Mulligan ve Ed Oxenbould paylaşıyor.

"Araf 2- Cin Bebek Doğuyor"

2006 yapımı "Araf" adlı filmin devam halkası "Araf 2- Cin Bebek Doğuyor"u, Biray Dalkıran yönetiyor. Haftanın tek korku türündeki yerli filmi, birbirlerini çok seven ve mutlu bir evlilikleri olan Kübra ve Ahmet'in hikayesini anlatıyor.

"Maşa ile Koca Ayı: Yepyeni Maceralar"

Maşa isimli küçük bir kız çocuğu ile sirkten emekli Mişka adındaki bir ayının yaşadığı maceraları konu edinen Rus yapımı, animasyon türündeki film , üçüncü sinemasıyla seyircilerle buluşuyor.

"Süper Ayı"

Wang Qi'nin yönetmenliğini üstlendiği, orijinal adı "Super Bear" olan film, hayvan tüccarları tarafından alıkonulan oğlu Zack'i kurtarmaya çalışan baba ayı Dash'in mücadelesini anlatıyor. ABD yapımı, animasyon filmin senaryosunu Ding Wei kaleme aldı.

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