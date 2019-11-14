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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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14.11.2019 - 11:04, Son Güncelleme:

Sinemalarda bu hafta hangi filmler var?

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Sinemalarda bu hafta hangi filmler var?

Milyonlarca öğrenci bu hafta sonu ara tatile başlayacak. Ara tatille birlikte sinemalarda yorgunluk atmak isteyen öğrenciler ve hafta sonu tatilini sinema keyfiyle taçlandırmak isteyen vatandaşlar vizyona girecek filmlere dair araştırmalarına hız verdi. Peki, sinemalarda bu hafta hangi filmler var?

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 7 film vizyona girecek. Haftanın dikkat çeken yapımlarından, Christian Bale ve Matt Damon'ın başrollerini paylaştığı 'Asfaltın Kralları' da izleyici ile buluşacak. İşte, bu hafta vizyona girecek filmlere ilişkin ayrıntılar...

"Asfaltın Kralları"

James Mangold'un yönettiği Christian Bale ve Matt Damon'ın başrollerini paylaştığı "Asfaltın Kralları" izleyici ile buluşacak.

Aksiyon ağırlıklı biyografik film; 1966 yılında, gerek araç gerek sürücü için büyük bir dayanıklılık gerektiren meşhur Le Mans yarışında Ferrari'yi alt edecek bir araç tasarımı için Ford tarafından bir araya getirilen otomotiv tasarımcısı Carroll Shelby ile sürücü Ken Miles'ın bu süreçte yaşadıklarını anlatıyor.

Başroldeki Christian Bale ve Matt Damon ikilisinin nefes kesen performansına yan rollerde Caitriona Balfe, Tracy Letts, Jon Bernthal, Josh Lucas, Noah Jupe ve Ray McKinnon eşlik ediyor.

"Söz Vermiştin"

Başrollerini Emre Karayel ve Aslı Tandoğan'ın paylaştığı "Söz Vermiştin"; açtığı sosyal medya hesabı vesilesiyle okul döneminden arkadaşı Lilyan ile hayatı yeniden kesişen müzik yapımcısı Nesim'in aşk hikayesini anlatıyor.

Baran Seyhan'ın senaryosuna imza atıp yönetmenliğini üstlendiği filmde Şenay Gürler, İlyas Özçakır, Gözde Seda Altuner, Mazlum Çimen, Levent İnanır, Nur Sürer ve sinema yazarı Sadi Çilingir de rol aldı.

"Bir Kadın Zaferi"

Maria Peters'ın yazıp yönetmenliğini yaptığı "Bir Kadın Zaferi", uluslararası müzik camiasında ilk kadın orkestra şefi olan Antonia Louisa Brico'nun hikayesini konu ediniyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde 1926 yılında geçen dram türündeki biyografinin başrollerinde Christanne de Bruijn, Benjamin Wainwright, Scott Turner Schofield, Seumas F. Sargent ve Richard Sammel oynuyor.

"Ve Sonra Dans Ettik"

Levan Akin'in senaryosunu yazıp yönettiği İsveç yapımı "Ve Sonra Dans Ettik" adlı filmde Levan Gelbakhiani, Bachi Valishvili, Ana Javakishvili, Giorgi Tsereteli ve Tamar Bukhnikashvili gibi isimler rol aldı.

İsveç'in bu yılki Oscar aday adayı olan film; geleneksel Gürcü folkloruna uygun bir dans eğitimi alan Merab'ın, dans ekibine dahil olan Irakli ile rekabete dönüşen ilişkisini konu alıyor.

"Gece Gelenler"

Fuat Yılmaz'ın yönettiği, oyuncu kadrosunda Murat Seviş, Müge Taştan, Tahsin Dursun ve Halil Topal gibi isimlerin yer aldığı "Gece Gelenler", şamanik ögelerin yer aldığı bir korku filmi olarak beyaz perdede yer alacak.

"Kraliçe Lear"

Belgesel film "Kraliçe Lear"; Pelin Esmer'in hikayelerini anlattığı Mersin Arslanköylü tiyatrocu kadınların, Toroslardaki köylere yaptıkları 30 günlük turnede Shakespeare'in Kral Lear oyununun dağ yollarında Kraliçe Lear'e dönüşmesini konu ediniyor.

"Ayı Kardeşler: Zamanda Yolculuk"

Leon Ding'in yönetmenliğini üstlendiği "Ayı Kardeşler: Zamanda Yolculuk" serisinin yeni filminde, tesadüfen tarih öncesi dönemlere zamanda yolculuk yapan Ayı Kardeşlerin maceraları anlatılıyor.

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