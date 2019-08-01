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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.08.2019 - 14:15, Son Güncelleme:

Sinemalarda bu hafta hangi filmler var?

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Sinemalarda bu hafta hangi filmler var?

Ağustos ayının ilk hafta sonu tatili öncesi, vizyondaki filmlere yönelik araştırmalar hız kazandı. Bu hafta vizyona girecek filmlerin konuları ve oyuncu kadrolarına sorgulama yapan film severler, hafta sonuna kısa bir süre kala sorgulamalarını yoğunlaştırdı. Peki, sinemalarda bu hafta hangi filmler var?

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 6 film vizyona girecek. Dwayne Johnson, Jason Statham ve Idris Elba'nın başrollerini paylaştığı, "Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw" izleyiciyle buluşacak - Ufuk Özkan ve Bülent Çolak'ın başrolünde oynadığı "Geniş Aile" serisinin devam filmi, komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday. İşte, bu hafta vizyona girecek filmlere ilişkin detaylar...

"Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw"

Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba, Vanessa Kirby, Eiza Gonzalez, Eddie Marsan, Teresa Mahoney ve Sonia Goswami'nin oynadığı "Hızlı ve Öfkeli" serisinin ilk "spin-off" filmi izleyici ile buluşacak.

Jason Statham ve Dwayne Johnson'ın rollerine geri döndüğü "Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw", diplomatik güvenlik ajanı Luke Hobbs ve Deckard Shaw'ın; filmin antagonisti Brixton'a karşı ittifak kurmasını ve mücadele edişini konu ediniyor.
Brixton rolünde seyirci karşısına Britanyalı oyuncu Idris Elba'nın çıktığı filmin yönetmen koltuğunda David Leitch oturuyor.

Senaryosu Chris Morgan tarafından kaleme alınan filmin son bölümünün görüntü yönetmenliğini Jonathan Sela yaptı.

"Yüzleşme"

François Ozon'un prömiyeri Berlin Film Festivali'nde gerçekleşen yeni filmi "Yüzleşme"; çocukluk arkadaşı olan Alexandre, François ve Gilles adındaki üç adamın kişisel deneyimlerini, aile ve iş ilişkileri üzerinden ele alarak kıyaslıyor.
Travma ve cesaret konularına farklı açılardan yaklaşan filmde Melvil Poupaud, Denis Menochet, Swann Arlaud, Eric Caravaca, François Marthouret, Bernard Verley, Josiane Balasko ve Helene Vincent rol aldı.

"Geniş Aile Komşu Kızı"

Cüneyt İnay'ın yönettiği Geniş Aile serisinin devam filminin başrollerinde yeniden Ufuk Özkan ve Bülent Çolak yer alıyor.

Özkan ve Çolak ikilisine Rojda Demirer, Emre Altuğ, Mine Teber, Tolga Canbeyli ve Tuğçe Karabayır'ın eşlik ettiği filmin hikayesi, bir oto yıkama açarak hayatlarını düzene sokmaya çalışan iki adamın yolunun bir kızla kesişmesi üzerinden ilerliyor.

"Ölü Yatırım"

Anıl Çelik ile Serkan Dağlı'nın başrollerini paylaştığı "Ölü Yatırım", mezarcılıkla uğraşan iki kardeşin başlarından geçen absürt olaylar etrafında dönüyor.

Neslihan Yıldız Alak'ın yönetmenliğini üstlendiği filmde Anıl Çelik ve Serkan Dağlı'ya Öykü Çelik, Ceren Kaplakarslan, Nursel Köse, Seyithan Özdemir ve Köksal Engür eşlik ediyor.

"Jinna: Karabasan"

Ebru Delibaş'ın yönettiği; Sena Özcan, Vedat Delibaş, Kenan Balık ve Batuhan Zeybek'in oynadığı "Jinna: Karabasan", Kapadokya'daki eski bir akıl hastanesini araştırmaya başlayan genç bir gazetecinin hikayesini anlatıyor.

"Luis ve Uzaylı Dostları"

Christoph Lauenstein ve Wolfgang Lauenstein'in yönettiği animasyon yapım "Luis ve Uzaylı Dostları", okulda pek de arkadaşı olmayan genç Luis'in, evlerine düşen üç uzaylıyla arkadaş olmasını konu alıyor.

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