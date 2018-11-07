Gezici festival yollara düşüyor
Bu yıl 30 Kasım’da başlayacak Gezici Festival, sinemaseverleri yılın en iyi filmleriyle dünya sinemasında bir yolculuğa çıkarıyor.
Cannes’dan ödüllerle dönen “Şüphe”, “Soğuk Savaş”, “Kız” ve “Donbass”, Locarno’da dünya prömiyerini yapan sıradışı animasyon “Koleksiyoncu: Ruben Brandt”, Avrupa’daki göçmen meselesini merceğine alan “Amin”, Karlovy Vary’de En İyi Film seçilen “Süleyman Dağı” ve ödüllü belgesel “Uzak Evren” festivalin Dünya Sineması bölümünde yer alacak. Festivalde ayrıca iki sessiz sinema klasiği yenilenmiş kopyalarıyla, canlı müzik eşliğinde izleyiciyle buluşacak.
Ankara Sinema Derneği’nin düzenlediği Gezici Festival, 30 Kasım’da 24'üncü kez yollara düşüyor.
Festival, ilk durağı Ankara’nın ardından, 7-9 Aralık tarihleri arasında Sinop’u, 10-13 Aralık’ta ise Kastamonu’yu ziyaret edecek.
Uluslararası festivallerde dünya prömiyerini yapan, ödüller kazanan filmler Dünya Sineması bölümünde izleyicilerle buluşacak. Bu yıl Cannes’ın Yönetmenlerin On Beş Günü bölümünde dünya prömiyerini yapan Amin, usta yönetmen Sergei Loznitsa’nın Cannes Film Festivali’nin Belirli Bir Bakış bölümünde En İyi Yönetmen ödülünü kazanan ve Ukrayna’nın Oscar adayı olarak seçilen filmi Donbass sinemaseverlerle buluşacak filmler arasında.
Gezici Festival programında: bir dans akademisinde okuyan ve balerin olmak isteyen on beş yaşındaki bir gencin öyküsünü ele alan Kız, Slovenyalı yönetmen Milorad Krstić’in Locarno Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapan ilk uzun metrajı Koleksiyoncu: Ruben Brandt, Cannes Film Festivali’nde En İyi Yönetmen ödülünü kazanan melankolik aşk hikâyesi Soğuk Savaş, Karlovy Vary Film Festivali’ndeki Batının Doğusu yarışmasında En İyi Film ödülünü kazanan Süleyman Dağı, Lee Chang-dong'un sekiz yıl aradan sonra çektiği, 2018’in en iyi filmlerinden Cannes’dan FIPRESCI ödüllü Şüphe, Locarno, Viyana ve Sevilla Film festivallerinden ödüllerle dönen belgesel Uzak Evren de yer alıyor.
Sessiz Serüven'de İki Klasik
Amerika Birleşik Devletleri ve Hollanda Büyükelçiliklerinin destekleriyle hazırlanan Sessiz Serüven bölümünde ise sinema tarihinden iki klasik yenilenmiş kopyalarıyla gösterilecek. Hollanda EYE Film Müzesi sessiz film küratörlerinden Elif Rongen-Kaynakçı’nın seçtiği Delft Porseleninin Sırrı (Het geheim van Delft, 1917) ve San Francisco Sessiz Film Festivali’nin başkanı Roy Byrne’ün seçtiği Kapının Ardı (Behind the Door, 1919) gösterilecek. Gösterimler Kaynakçı ve Byrne’ün sunumlarıyla gerçekleşecek. Filmlerin müziklerini ise birçok ünlü sessiz filme müzik besteleyen Stephen Horne ve Frank Bockius ikilisi yapacak.
FOTOĞRAFLAR: GEZİCİ FESTİVAL RESMİ SİTESİ, ZIMNA WOJNA (COLD WAR) RESMİ SİTESİ
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