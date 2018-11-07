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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Keyif
07.11.2018 - 10:49, Son Güncelleme:

Gezici festival yollara düşüyor

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Gezici festival yollara düşüyor

Bu yıl 30 Kasım’da başlayacak Gezici Festival, sinemaseverleri yılın en iyi filmleriyle dünya sinemasında bir yolculuğa çıkarıyor.

 Cannes’dan ödüllerle dönen “Şüphe”, “Soğuk Savaş”, “Kız” ve “Donbass”, Locarno’da dünya prömiyerini yapan sıradışı animasyon “Koleksiyoncu: Ruben Brandt”, Avrupa’daki göçmen meselesini merceğine alan “Amin”, Karlovy Vary’de En İyi Film seçilen “Süleyman Dağı” ve ödüllü belgesel “Uzak Evren” festivalin Dünya Sineması bölümünde yer alacak. Festivalde ayrıca iki sessiz sinema klasiği yenilenmiş kopyalarıyla, canlı müzik eşliğinde izleyiciyle buluşacak.

Ankara Sinema Derneği’nin düzenlediği Gezici Festival, 30 Kasım’da 24'üncü kez yollara düşüyor.

Festival, ilk durağı Ankara’nın ardından, 7-9 Aralık tarihleri arasında Sinop’u, 10-13 Aralık’ta ise Kastamonu’yu ziyaret edecek.

Uluslararası festivallerde dünya prömiyerini yapan, ödüller kazanan filmler Dünya Sineması bölümünde izleyicilerle buluşacak. Bu yıl Cannes’ın Yönetmenlerin On Beş Günü bölümünde dünya prömiyerini yapan Amin, usta yönetmen Sergei Loznitsa’nın Cannes Film Festivali’nin Belirli Bir Bakış bölümünde En İyi Yönetmen ödülünü kazanan ve Ukrayna’nın Oscar adayı olarak seçilen filmi Donbass sinemaseverlerle buluşacak filmler arasında.

Gezici festival yollara düşüyor

Gezici Festival programında: bir dans akademisinde okuyan ve balerin olmak isteyen on beş yaşındaki bir gencin öyküsünü ele alan Kız, Slovenyalı yönetmen Milorad Krstić’in Locarno Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapan ilk uzun metrajı Koleksiyoncu: Ruben Brandt, Cannes Film Festivali’nde En İyi Yönetmen ödülünü kazanan melankolik aşk hikâyesi Soğuk Savaş, Karlovy Vary Film Festivali’ndeki Batının Doğusu yarışmasında En İyi Film ödülünü kazanan Süleyman Dağı, Lee Chang-dong'un sekiz yıl aradan sonra çektiği, 2018’in en iyi filmlerinden Cannes’dan FIPRESCI ödüllü Şüphe, Locarno, Viyana ve Sevilla Film festivallerinden ödüllerle dönen belgesel Uzak Evren de yer alıyor.

Sessiz Serüven'de İki Klasik

Gezici festival yollara düşüyor

Amerika Birleşik Devletleri ve Hollanda Büyükelçiliklerinin destekleriyle hazırlanan Sessiz Serüven bölümünde ise sinema tarihinden iki klasik yenilenmiş kopyalarıyla gösterilecek. Hollanda EYE Film Müzesi sessiz film küratörlerinden Elif Rongen-Kaynakçı’nın seçtiği Delft Porseleninin Sırrı (Het geheim van Delft, 1917) ve San Francisco Sessiz Film Festivali’nin başkanı Roy Byrne’ün seçtiği Kapının Ardı (Behind the Door, 1919) gösterilecek. Gösterimler Kaynakçı ve Byrne’ün sunumlarıyla gerçekleşecek. Filmlerin müziklerini ise birçok ünlü sessiz filme müzik besteleyen Stephen Horne ve Frank Bockius ikilisi yapacak.

FOTOĞRAFLAR: GEZİCİ FESTİVAL RESMİ SİTESİ, ZIMNA WOJNA (COLD WAR) RESMİ SİTESİ

 

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