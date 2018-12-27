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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Keyif
27.12.2018 - 15:50, Son Güncelleme:

Sinemada bu hafta hangi filmler var? Bu hafta 11 film vizyona girecek

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Sinemada bu hafta hangi filmler var? Bu hafta 11 film vizyona girecek

Hafta sonu tatilini sinema filmi izleyerek değerlendirmek isteyen vatandaşlar, bu hafta vizyona girecek filmleri araştırmaya başladı. Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 6'sı yerli 11 film vizyona girecek. İşte, sinemada bu hafta vizyona girecek filmlerin isimleri, oyuncu kadroları ve konuları...

"Börü"

Cem Özüduru ile Can Emre'nin yönetmenliğini yaptığı; Serkan Çayoğlu, Murat Arkın, Emir Benderlioğlu, Can Nergis, Ahmet Pınar, Zafer Algöz, Özge Gürel ve Mesut Akusta'nın rol aldığı "Börü" izleyici ile buluşacak. Dağ serisinin arkasındaki isim olan Alper Çağlar'ın senaryosuna imza attığı film,15 Temmuz gecesi "Börü" isimli Polis Özel Harekat timinin yaşadıklarını konu ediniyor.

"Güven"

Bülent Çolak, Serkan Keskin, Feride Çetin ve Ahmet Kaynak'ın rol aldığı Sefa Öztürk yönetmenliğindeki "Güven"; iki gencin karşılıklı yitirmeye başladıkları güven duygusunu ve aile bağlarının kopuşunu anlatıyor.

"Müsaadenizle Büyükler"

Talip Karamahmutoğlu'nun yönettiği "Müsaadenizle Büyükler", sokağa terk edilmiş köpeklerle ilgilenirken yetişkinlerle mücadele etmek zorunda kalan bir grup iyiliksever çocuğun hikayesini odağına alıyor. Fantastik macera türündeki filmde Emre Altuğ, Enes Göçmen, Efe Koçyiğit, Alperen Efe Esmer, Tuana Coşkun, Nehir Seymenoğlu ve Toprak Atar rol aldı.

"Trileçe"

Ahmet Sönmez'in yönettiği "Trileçe", çıkan bir yangın sonucu 10 yaşında kimsesiz kalan bir çocuğun, bir mektup üzerine Makedonya'ya yaptığı yolculuğu anlatıyor. Senaryosu H. Erkan Işıklı'ya ait olan dram türündeki filmde Derda Yasir Yenal, Emirhan Oktay, Semra Dinçer, Gökhan Atalay ve Ümit Bülent Dinçer oynuyor.

"Chef"

Bekir Aksoy, Müge Ulusoy, Şebnem Köstem, Buket Dereoğlu, Hacı Ali Konuk ve Fatih Ayhan'ın kamera önüne geçtiği "Chef" adlı filmin yönetmenliğini Mehmet Gün üstlendi.

"Nebula"

Tarık Aktaş'ın yönetmenliğini yaptığı "Nebula", ruhun doğadaki yerini keşfeden bir gencin çıktığı yolculuğu konu ediniyor.

"Aquaman"

James Wan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu "Aquaman"da Jason Momoa, Amber Heard, Nicole Kidman, Patrick Wilson, Willem Dafoe, Randall Park ve Yahya Abdul-Mateen rol aldı. Aksion ve macera içerikli film, kahramanın gelen tehditler karşısında yurdu Atlantis'i savunmak için girdiği amansız mücadeleyi konu ediniyor.

"Eşitlik Savaşçısı"

ABD Yüce Mahkemesi yargıcı ve insan hakları savunucusu Ruth Bader Ginsburg'ün eşit haklar ve yargıç olmak için verdiği mücadeleyi konu alan "Eşitlik Savaşçısı"nın yönetmen koltuğunda Mimi Leder oturuyor. Senaryosu Daniel Stiepleman'a ait olan biyografi türündeki filmin başrollerinde Felicity Jones, Justin Theroux, Armie Hammer, Cailee Spaeny, Jack Reynor, Kathy Bates ve Sam Waterston gibi isimler oynuyor.

"Mary Poppins: Sihirli Dadı"

Altın Küre ödülllü İngiliz aktris Emily Blunt'ın başrolünde yer aldığı "Mary Poppins: Sihirli Dadı", klasikleşmiş müzikal Mary Poppins'in dünyasında yeni bir hikayeyi beyaz perdeye taşıyor. Emily Blunt'a Meryl Streep, Lin-Manuel Miranda, Colin Firth, Emily Mortimer, Ben Whishaw ve Julie Walters'ın eşlik ettiği fantastik müzikalin yönetmenliğini Rob Marshall üstlendi.

"Troller ve Dinozorlar"

Alex Sebastian'ın yönettiği animasyon film "Troller ve Dinozorlar", Prenses Cupcake ve sihirli yaratıklardan oluşan arkadaş grubunun Trol krallığını ele geçirmeye çalışan ejdere karşı mücadelesini anlatıyor.

"Süper Ayı"

Wang Qi'nin yönetmenliğini üstlendiği haftanın bir diğer animasyonu "Süper Ayı", hayvan tüccarları tarafından alıkonulan oğlu Zack'i kurtarmaya çalışan baba ayı Dash'in mücadelesini konu ediniyor.

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