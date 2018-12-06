Sinemada bu hafta hangi filmler var? Bu hafta 8 film vizyona girecek

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Keyif
06.12.2018 - 14:52, Son Güncelleme:

Sinemada bu hafta hangi filmler var? Bu hafta 8 film vizyona girecek

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Sinemada bu hafta hangi filmler var? Bu hafta 8 film vizyona girecek

Sinemaseverler, bu hafta hangi filmlerin vizyona gireceğini araştırmaya başladı. Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli, 8 film vizyona girecek. İşte, sinemada bu hafta vizyona girecek filmlerin isimleri, oyuncu kadroları ve konuları...

Bu hafta hangi yeni yapımların sinemalarda vizyona gireceği merak konusu oldu. Bu hafta ilk kez seyirci önüne çıkan yerli ve yabancı filmleri derledik.

Sinemada bu hafta hangi filmler var Bu hafta 8 film vizyona girecek

"Kafalar Karışık"

Youtube'da 4,5 milyonun üzerinde takipçisi bulunan "Kafalar" ekibinin başrolünde yer aldığı "Kafalar Karışık", seyirci ile buluşacak.

Atakan Özyurt, Bilal Hancı, Fatih Yasin, Metin Akpınar, Cihan Ünal, Perihan Savaş, Güven Kıraç, Erkan Can, Feride Hilal Akın, Ruhi Sarı, Nilgün Kasapbaşoğlu, Zuhal Yalçın, Selahattin Taşdöğen ve Enes Batur gibi isimlerden oluşan geniş bir oyuncu kadrosunun rol aldığı filmin yönetmenliğini Yücel Yolcu yaptı.

Enver Sülük ve Büşra Karahan'ın senaryosunu birlikte kaleme aldığı komedi türündeki film; aşık olduğu kız ile evlenebilmenin yollarını arayan bir genç ile ona bu uğurda yardımcı olan arkadaşlarının hikayesini anlatıyor.

"Paranın Kokusu"

Ahmet Boyacıoğlu'nun yazıp yönettiği "Paranın Kokusu", taksi şoförlüğü yapan bir adam ile arkadaşlarının bir taksi müşterisine yaptıkları şantajla ellerine yüklü miktar para geçmesi sonucu yaşananları konu alıyor.

Dram ve komedi karışımı filmde Murat Kılıç, Şevval Sam, Emrah Kolukısa, Rıza Sönmez, Erkan Can, Ercan Kesal ve Muzaffer Özdemir rol aldı.

Sinemada bu hafta hangi filmler var Bu hafta 8 film vizyona girecek

"Son Çıkış"

Deniz Celiloğlu, Ezgi Çelik, Kerem Fırtına, İbrahim Selim ve Tevfik Erman Kutlu'nun oynadığı "Son Çıkış" adlı filmin yönetmenliğini Ramin Matin üstlendi.

Senaryosu Can Kantarcı'ya ait olan film; şehrin karmaşasından ve ofis hayatından sıkılan bir adamın, İstanbul'dan kaçma hayalini gerçekleştirme çabasını konu ediyor.

Sinemada bu hafta hangi filmler var Bu hafta 8 film vizyona girecek

"Şampiyon"

Ahmet Katıksız'ın yönettiği "Şampiyon", Türkiye atçılığının en önemli figürlerinden biri olan jokey Halis Karataş ile ünlü jokeyin çıkış yaptığı yarış atı Bold Pilot'ın hikayesini beyaz perdeye taşıyor.

Ekin Koç, Farah Zeynep Abdullah, Fikret Kuşkan, Erdem Akakçe, Ali Seçkiner Alıcı, Merve Altınkaya ve Serkan Ercan gibi isimlerin başrollerinde oynadığı dram türündeki filmin müzikleri ise Toygar Işıklı'ya ait.

"Şeytan Geçidi Enhara"

Onur Aldoğan'ın yönettiği; "Şeytan Geçidi Enhara", birbirinden habersiz şekilde 8 farklı odada uyanan bir grup insanın hayatta kalma mücadelesini odağına alıyor.

"Ölümcül Makineler"

Peter Jackson'ın senaryo ekibinde yer alıp yapımcılığını üstlendiği "Ölümcül Makineler"; medeniyetin yok oluşunun akabinde insanlığın kıyamet sonrası şartlara uyum sağlamasını ve büyük şehirlerin küçük şehirleri yuttuğu bir düzende hayatta kalma mücadelesini anlatıyor.

Christian Rivers'in yönetmen koltuğunda oturduğu bilim kurgu türündeki filmde; Hera Hilmar, Hugo Weaving, Stephen Lang, Robert Sheehan ve Güney Koreli Şarkıcı Jihae gibi isimler rol aldı.

"Don Kişot'u Öldüren Adam"

Usta yönetmen Terry Gilliam'in, 20 yılı aşkın süredir çekemediği ve çekilememe hikayesi "La Mancha'da Kaybolanlar" adlı belgesele konu olan "Don Kişot'u Öldüren Adam" filminin başrolünde Adam Driver ve Jonathan Pryce yer alıyor.

Usta oyunculara Stellan Skarsgard, Olga Kurylenko ve Joana Ribeiro'nun da eşlik ettiği film; Miguel de Cervantes'in "tarihteki ilk modern roman" kabul edilen ünlü eserinden ilham alınarak sinemaya uyarlandı.

"Sihirbazın Balonları"

Andres Couturier'in yönettiği haftanın animasyon yapımı "Sihirbazın Balonları"; balon krallıkları, komik ejderhalar ve mutluluk büyüleri yapan sihirbazların olduğu bir masal dünyasını beyaz perdeye taşıyacak.

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