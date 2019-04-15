Sinema ve tiyatro dünyasında ödül heyecanı...
“Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri” adayları belli oldu.
Sadri Alışık Oyuncu Ödüllerinin 24.sü bu yıl Anadolu Efes, HDI Sigorta ve Beşiktaş
Aday listeleri ile ilgili olarak Tiyatro Seçici Kurulu Başkanı Rengin Uz, ''Değerli adaylarımızı kutluyorum ve hepsine başarılar diliyorum. Perde açan bütün tiyatroculara da teşekkür ediyor ve hepsinin zaten ödülü hak ettiğini düşünüyorum’’ dedi.
Sinema Seçici Kurulu Başkanı Erden Kıral ise ''Sadri Alışık Ödüllerinde yalnızca oyuncuları ödüllendirmek kanımca büyük bir düşünce. Kaldı ki bir filmin duygusu yetenekli ve donanımlı oyuncularla kurulur” dedi.
Sinema seçici kurul: ERDEN KIRAL (Jüri Başkanı), Burak Göral, Prof. Dr.Bülent Vardar , Fehmi Yaşar, Tülay Günal, Vecdi Sayar, Vildan Atasever.
2018-2019 SADRİ ALIŞIK SİNEMA ÖDÜLLERİ ADAYLARI:
YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU ADAYLARI
Ayça Bingöl - "Müslüm"
Bennu Yıldırımlar - "Ahlat Ağacı"
Binnur Kaya - "Bizi Hatırla"
YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU ADAYLAR
Berk Hakman - Taksim Hold’em
Halil Babür - "Kar"
Murat Cemcir - "Ahlat Ağacı"
YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU ADAYLARI
Damla Sönmez - "Sibel"
Ezgi Mola - "Aydede"
Hazar Ergüçlü - "Kar"
YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU ADAYLAR
Muhammet Uzuner - "Halef"
Serdar Orçin - "Borç"
Timuçin Esen - "Müslüm"
KOMEDİ YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU ADAYLARI
Ezgi Eyüboğlu - "Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok"
Gonca Vuslateri - "Düğüm Salonu"
Gülçin Kültür Şahin - "Kelebekler"
YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU ADAYLARI
Cengiz Bozkurt "Ailecek Şaşkınız"
Hakan Karsak - "Kelebekler"
İlker Aksum - "Hedefim Sensin"
YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU ADAYLARI
Demet Akbağ - "Hedefim Sensin"
Demet Evgar - "Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok"
Tuğçe Altuğ - "Kelebekler"
YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU ADAYLARI
Deniz Celiloğlu - "Son Çıkış"
Fatih Artman - "Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok"
Kıvanç Tatlıtuğ - "Organize İşler 2 Sazan Sarmalı"
ÖZEL ÖDÜLLER
AYHAN IŞIK ÖZEL ÖDÜLÜ
Engin Akyürek
EKREM BORA YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN OYUNCU ÖDÜLÜ
Şahin Kendirci - Müslüm
Kemal Burak Alper - Güvercin
SEÇİCİ KURUL ÖZEL ÖDÜLÜ
Ayşen Gruda
ENSEMBLE (CANLANDIRMADA BÜTÜNLÜK) ÖZEL ÖDÜLÜ
"Anons"
Ali Seçkiner Alıcı
Murat Kılıç
Şencan Güleryüz
Tarhan Karagöz
ONUR ÖDÜLÜ
Güler Ökten
Genco Erkal
2018-2019 SADRİ ALIŞIK TİYATRO ÖDÜLLERİ ADAYLARI
Tiyatro seçici kurul:RENGİN UZ (Jüri Başkanı), Hami Çağdaş, Harika Uygur, Mehmet Çiftçi, Nil Aykon, Refika Sezik, Sema Aybars, Serpil Tamur, Sevil Özdemir, Tijen Savaşkan, Tolga Polat, Yaşar İlksavaş
YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU ADAYLARI
Nilperi Şahinkaya - "Kalp" ( Craft Tiyatro )
Seda Türkmen - "Hakikat, Elbet Birgün" ( D22 )
Tülin Özen - "Ivanov" ( Dasdas )
YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU ADAYLARI
Cem Yigit Üzümoğlu – "Kalp" ( Craft Tiyatro )
Erol Babaoğlu – "Red Speedo" ( Twotwo Prodüksiyon )
Öner Erkan – "Dünyada Karşılaşmış Gibi" ( Krek Tiyatro )
YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU ADAYLARI
Ayşecan Tatari – "Red Light Kışı" ( NoAct Sahne )
Elif Ürse – "Benimle Gelir misin?" ( B planı / Toy İstanbul )
Funda Eryiğit – "Fotoğraf 51" ( Craft Tiyatro )
YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU ADAYLARI
Deniz Karaoğlu – "Kader Can" ( BAM İstanbul )
Erdem Kaynarca – "Red Speedo" ( Twotwo Prodüksiyon )
Gün Koper - "Red Light Kışı" ( NoAct Sahne )
KOMEDİ, KARA KOMEDİ, MÜZİKLİ OYUN DALINDA
YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU ADAYLARI
Ceren Taşçı – "Yalnızlar Kulübü" (B planı / Toy İstanbul )
Melis Kaygılaroğlu – "Suit" ( Jest Tiyatro )
Pelin Turancı – "Radyatro Show" ( Tiyatro Ak’la Kara )
YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU ADAYLARI
Cem Zeynel Kılıç – "80 Günde Devr-i Alem" ( İstanbul Devlet Tiyatrosu )
Ediz Akşehir – "Teftişör" ( Tiyatro Adam )
Murat Eken – "Gloria" ( Yan Etki )
YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU ADAYLARI
Devin Özgür Çınar – "Yalnızlar Kulübü" ( B planı / Toy İstanbul)
Devrim Yakut – "Manik Atak" ( BKM )
Günay Karacaoğlu – "Don Kişot'um Ben" ( Baba Sahne )
YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU ADAYLARI
Hakan Meriçliler – "Hırçın Kız’’ ( İstanbul Devlet Tiyatrosu )
Levent Ülgen – "Halktan Biri / Travis Pine" ( Komedia Türk )
Ozan Güven – "Don Kişot'um Ben" ( Baba Sahne )
ÖZEL ÖDÜLLER
ÇOLPAN İLHAN SANATA DEĞER KATAN KADINLAR ÖZEL ÖDÜLÜ
Nesrin Kazankaya
ONUR ÖDÜLÜ
Zihni Göktay
ÜSTÜN AKMEN GENÇ OYUNCU ÖDÜLÜ
Emir Özden – "Süper İyi Günler" ( Tiyatro Kare )
Uğur Kanbay – "Eylül" ( Sıfır Pozitif )
SEÇİCİ KURUL ÖZEL ÖDÜLÜ
‘’Bir Peri Masalı Radyum Kızları’’ oyununun Radyum Kızları;
İstanbul Devlet Tiyatrosu
Çiğdem Aygün
Deniz Danışoğlu
Ebru Terzi
Esra Balaban
Ezgi Erdilek
Gamze Cankara
Merve Şeyma Zengin
Refiye Genç
Sena Başdoğan
Tuğçe Aksum
ANADOLU EFES ÖZEL ÖDÜLÜ
Tiyatro Hemhâl – "Hizmetçiler"
HDİ SİGORTA ÖZEL ÖDÜLÜ
Asmalı Sahne
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