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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.04.2019 - 11:05, Son Güncelleme:

Sinema ve tiyatro dünyasında ödül heyecanı...

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Sinema ve tiyatro dünyasında ödül heyecanı...

“Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri” adayları belli oldu.

Sadri Alışık Oyuncu Ödüllerinin 24.sü  bu yıl  Anadolu Efes, HDI Sigorta ve Beşiktaş Belediyesi’nin katkılarıyla, 6 Mayıs 2019 Pazartesi günü saat 20.45 de MKM Attila İlhan Salonu’nda gerçekleşecek.

Aday listeleri ile ilgili olarak Tiyatro Seçici Kurulu Başkanı Rengin Uz, ''Değerli adaylarımızı kutluyorum ve hepsine başarılar diliyorum. Perde açan bütün tiyatroculara da teşekkür ediyor ve hepsinin zaten ödülü hak ettiğini düşünüyorum’’ dedi.

Sinema Seçici Kurulu Başkanı Erden Kıral ise  ''Sadri Alışık Ödüllerinde yalnızca oyuncuları ödüllendirmek kanımca büyük bir düşünce. Kaldı ki bir filmin duygusu yetenekli ve donanımlı oyuncularla kurulur” dedi.

Sinema seçici kurul: ERDEN KIRAL (Jüri Başkanı), Burak Göral, Prof. Dr.Bülent Vardar , Fehmi Yaşar, Tülay Günal, Vecdi Sayar, Vildan Atasever.

2018-2019 SADRİ ALIŞIK SİNEMA ÖDÜLLERİ ADAYLARI:

YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU ADAYLARI

Ayça Bingöl - "Müslüm"

Bennu Yıldırımlar  - "Ahlat Ağacı"

Binnur Kaya - "Bizi Hatırla"

YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU ADAYLAR

Berk Hakman - Taksim Hold’em

Halil Babür -  "Kar"

Murat Cemcir  - "Ahlat Ağacı"

YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU ADAYLARI

Damla Sönmez  - "Sibel"

Ezgi Mola - "Aydede"

Hazar Ergüçlü - "Kar"

YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU ADAYLAR

Muhammet Uzuner - "Halef"

Serdar Orçin - "Borç"

Timuçin Esen - "Müslüm"

KOMEDİ YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU ADAYLARI

Ezgi Eyüboğlu  - "Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok"

Gonca Vuslateri - "Düğüm Salonu"

Gülçin Kültür Şahin  - "Kelebekler"

YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU ADAYLARI

Cengiz Bozkurt  "Ailecek Şaşkınız"

Hakan Karsak - "Kelebekler"

İlker Aksum - "Hedefim Sensin"

YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU ADAYLARI

Demet Akbağ - "Hedefim Sensin"

Demet Evgar - "Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok"

Tuğçe Altuğ - "Kelebekler"

YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU ADAYLARI

Deniz Celiloğlu - "Son Çıkış"

Fatih Artman - "Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok"

Kıvanç Tatlıtuğ - "Organize İşler 2 Sazan Sarmalı"

 

ÖZEL ÖDÜLLER

AYHAN IŞIK ÖZEL ÖDÜLÜ

Engin Akyürek

EKREM BORA YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN OYUNCU ÖDÜLÜ

Şahin Kendirci - Müslüm

Kemal Burak Alper - Güvercin

SEÇİCİ KURUL ÖZEL ÖDÜLÜ

Ayşen Gruda

ENSEMBLE (CANLANDIRMADA BÜTÜNLÜK) ÖZEL ÖDÜLÜ

"Anons"

Ali Seçkiner Alıcı

Murat Kılıç

Şencan Güleryüz

Tarhan Karagöz

ONUR ÖDÜLÜ 

Güler Ökten

Genco Erkal

 

2018-2019 SADRİ ALIŞIK TİYATRO ÖDÜLLERİ ADAYLARI

Tiyatro seçici kurul:RENGİN UZ  (Jüri Başkanı),  Hami Çağdaş, Harika Uygur, Mehmet Çiftçi, Nil Aykon, Refika Sezik, Sema Aybars,  Serpil Tamur, Sevil Özdemir, Tijen Savaşkan, Tolga Polat, Yaşar İlksavaş

YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU ADAYLARI

Nilperi Şahinkaya  - "Kalp" ( Craft Tiyatro )

Seda Türkmen   - "Hakikat, Elbet Birgün"  ( D22 )

Tülin Özen  - "Ivanov"  ( Dasdas )

YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU ADAYLARI

Cem Yigit Üzümoğlu – "Kalp" ( Craft Tiyatro )                         

Erol Babaoğlu – "Red Speedo" ( Twotwo Prodüksiyon )

Öner Erkan – "Dünyada Karşılaşmış Gibi"  ( Krek Tiyatro )

YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU ADAYLARI

Ayşecan Tatari – "Red Light Kışı" ( NoAct Sahne )

Elif Ürse – "Benimle Gelir misin?"  ( B planı / Toy İstanbul )

Funda Eryiğit – "Fotoğraf 51" ( Craft Tiyatro )

YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU ADAYLARI

Deniz Karaoğlu – "Kader Can" ( BAM İstanbul )

Erdem Kaynarca – "Red Speedo" ( Twotwo Prodüksiyon )

Gün Koper  - "Red Light Kışı"  ( NoAct Sahne )

 

KOMEDİ, KARA KOMEDİ, MÜZİKLİ OYUN DALINDA

YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU ADAYLARI

Ceren Taşçı – "Yalnızlar Kulübü" (B planı / Toy İstanbul )

Melis Kaygılaroğlu – "Suit"  ( Jest Tiyatro )

Pelin Turancı – "Radyatro Show" ( Tiyatro Ak’la Kara )

YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU ADAYLARI

Cem Zeynel Kılıç – "80 Günde Devr-i Alem"  ( İstanbul Devlet Tiyatrosu )

Ediz Akşehir – "Teftişör" ( Tiyatro Adam )

Murat Eken – "Gloria"  ( Yan Etki )

YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU ADAYLARI

Devin Özgür Çınar – "Yalnızlar Kulübü" ( B planı / Toy İstanbul)

Devrim Yakut – "Manik Atak"  ( BKM )

Günay Karacaoğlu – "Don Kişot'um Ben"  ( Baba Sahne )

YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU ADAYLARI

Hakan Meriçliler – "Hırçın Kız’’  ( İstanbul Devlet Tiyatrosu )

Levent Ülgen – "Halktan Biri / Travis Pine"  ( Komedia Türk )

Ozan Güven – "Don Kişot'um Ben" ( Baba Sahne )

 

ÖZEL ÖDÜLLER

ÇOLPAN İLHAN SANATA DEĞER KATAN KADINLAR ÖZEL ÖDÜLÜ

Nesrin Kazankaya 

ONUR ÖDÜLÜ

Zihni Göktay

ÜSTÜN AKMEN GENÇ OYUNCU ÖDÜLÜ

Emir Özden – "Süper İyi Günler"  ( Tiyatro Kare )

Uğur Kanbay – "Eylül"  ( Sıfır Pozitif )

SEÇİCİ KURUL ÖZEL ÖDÜLÜ

‘’Bir Peri Masalı Radyum Kızları’’ oyununun Radyum Kızları;

İstanbul Devlet Tiyatrosu

Çiğdem Aygün

Deniz Danışoğlu

Ebru Terzi

Esra Balaban

Ezgi Erdilek

Gamze Cankara

Merve Şeyma Zengin

Refiye Genç

Sena Başdoğan

Tuğçe Aksum

 ANADOLU EFES ÖZEL ÖDÜLÜ

Tiyatro Hemhâl – "Hizmetçiler"

HDİ SİGORTA ÖZEL ÖDÜLÜ

Asmalı Sahne

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