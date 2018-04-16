Sinema ve tiyatro dünyasında ödül heyecanı... 23. Sadri Alışık Oyuncu Ödülleri adayları açıklandı!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriSinema ve tiyatro dünyasında ödül heyecanı... 23. Sadri Alışık Oyuncu Ödülleri adayları açıklandı!
GeriKeyif Sinema ve tiyatro dünyasında ödül heyecanı... 23. Sadri Alışık Oyuncu Ödülleri adayları açıklandı!
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Keyif
16.04.2018 - 11:33, Son Güncelleme:

Sinema ve tiyatro dünyasında ödül heyecanı... 23. Sadri Alışık Oyuncu Ödülleri adayları açıklandı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sinema ve tiyatro dünyasında ödül heyecanı... 23. Sadri Alışık Oyuncu Ödülleri adayları açıklandı!

“Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri”nin adayları belli oldu.

Sadri Alışık Oyuncu Ödülleri'nin 23.sü 7 Mayıs 2018 Pazartesi günü saat 20.30 da MKM Attila İlhan Salonu’nda gerçekleşecek.

Aday listeleri ile ilgili olarak Tiyatro Seçici Kurulu Başkanı Rengin Uz, ''Değerli adaylarımızı kutluyorum ve hepsine başarılar diliyorum. Perde açan bütün tiyatroculara da teşekkür ediyor ve hepsinin zaten ödülü hak ettiğini düşünüyorum’’ dedi.

Sinema Seçici Kurulu Başkanı Erden Kıral ise ''Sadri Alışık Ödüllerinde yalnızca oyuncuları ödüllendirmek kanımca büyük bir düşünce. Kaldı ki bir filmin duygusu yetenekli ve donanımlı oyuncularla kurulur. Oyuncu cennetine hoş geldiniz'' dedi

23.SADRİ ALIŞIK TİYATRO VE SİNEMA OYUNCU ÖDÜLLERİ ADAYLARI 

SİNEMA SEÇİCİ KURUL:

ERDEN KIRAL (Jüri Başkanı), Burak Göral, Prof. Dr.Bülent Vardar , Fehmi Yaşar, Tülay Günal, Vecdi Sayar, Vildan Atasever.

2017-2018 SADRİ ALIŞIK SİNEMA ÖDÜLLERİ ADAYLARI:

DRAM

Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu Adayları

* Öykü Karayel ‘’İşe Yarar Bir Şey’’

* Tilbe Saran ‘’Yol Ayrımı’’

* Zerrin Tekindor ‘’İstanbul Kırmızısı’’

Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu Adayları

* Ali Atay ‘’Ayla’’

* Ilgaz Kocatürk ‘’Tarla’’

* Rutkay Aziz ‘’Yol Ayrımı

Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu Adayları

* Algı Eke ‘’Kaygı’’

* Başak Köklükaya ‘’İşe Yarar Bir Şey’’

* Ecem Uzun ’’Koca Dünya’’

Yılın En İyi Başarılı Oyuncusu Adayları

* Ahmet Mümtaz Taylan ‘’Daha’’

* Muhammet Uzuner ‘’Taş’’

* Serkan Ercan ‘’Tarla’’

Komedi

Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu Adayları

* Ayta Sözeri ‘’Aile Arasında’’

* Nergis Öztürk ‘’Sen Kiminle Dans Ediyorsun?’’

* Şebnem Bozoklu ‘’Tatlım Tatlım’’

Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu Adayları

* Çağlar Çorumlu ‘’Arif V 216’’

* Erdal Özyağcılar ‘’Aile Arasında’’

* Feyyaz Yiğit Çakmak ‘’Ölümlü Dünya’’

Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu Adayları

* Demet Evgar ‘’Aile Arasında’’

* Seda Bakan ‘’Arif V 216’’

* Yasemin Conka ‘’Yaşamak Güzel Şey’’

Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu Adayları

* Cem Yılmaz ‘’Arif V 216’’

* Engin Günaydın ‘’Aile Arasında’’

* Ozan Güven ‘’Arif V 216’’

Özel Ödüller:

Ayhan Işık Özel Ödülü

Fatih Artman

Ekrem Bora Yılın En İyi Çıkış Yapan Oyuncu Ödülü

Hayat Van Eck ‘’Daha’’

Seçici Kurul Özel Ödülü

Çiğdem Selışık Onat

Onur Ödülü

Halil Ergün

Kayhan Yıldızoğlu

Süleyman Turan

Tiyatro Seçici Kurul:

Rengin Uz (Jüri Başkanı), Cem Duygulu, Hami Çağdaş, Harika Uygur, İsmet Üstekin, Mehmet Çiftçi, Nil Aykon, Refika Sezik, Serpil Tamur, Sevil Özdemir, Tijen Savaşkan, Tolga Polat, Yaşar İlksavaş,

2017-2018 Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri Adayları

Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu Adayları

Ayça Koptur ‘’Woyzeck’’ Oyun Atölyesi

Duygu Dalyanoğlu ‘’Zabel’’ Bgst

Ecem Üstündağ ‘’Kanlı Komedya’’- Caligula’’ Baba Sahne

Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu Adayları

Emre Koç ‘’Seni Seviyorum Türkiye’’ Bakırköy Belediye Tiyatrosu

Erol Ozan Ayhan ‘’Yuva’’ B Planı

Özgün Aydın ‘’Joseph K’’ Dasdas

Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu Adayları

Aysel Yıldırım ‘’Zabel’’ Bgst

Pervin Bağdat ‘’Kürklü Venüs’’ Yolcu Tiyatro

Seray Gözler ‘’Alyoşa’’ İstanbul Devlet Tiyatroları

Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu Adayları

Bedir Bedir ‘’ Kardeşlerimi Arıyorum ‘’ Bakırköy Belediye Tiyatrosu

Mert Fırat ‘’Joseph K’’ Dasdas

Serkan Altunorak ‘’Killology’’ Craft Tiyatro

Komedi, Kara Komedi Ya Da Müzikal Dalında

Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu Adayları

Didem Germen ‘’Sherlock Hamid’’ Bakırköy Belediye Tiyatrosu

Gökçe Eyüpoğlu ‘’Mutluyduk Belki Bugüne Kadar’’ Two Two Prodüksiyon

Selen Öztürk ‘’İntiharın Genel Provası’’ Tiyatro Adam

Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu Adayları

Erdem Akakçe ‘’İntiharın Genel Provası’’ Tiyatro Adam

Fatih Topçuoğlu ‘’Azizname’’ Cumhuriyet Sahnesi

İnanç Konukçu ‘’Kayıp El’’ Dasdas

Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu Adayları

Pınar Çağlar Gençtürk ‘’Işıltılı Haşereler’’ İkinci Kat

Özge Kormaz ‘’ Tato /Baba’’ Galata Perform

Özge Özder ‘’Bak Bizim Şarkımızı Çalıyorlar’’ İbbşt

Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu Adayları

Ali Mert Yavuzcan ‘’Bak Bizim Şarkımızı Çalıyorlar’’ İbbşt

Mehmet Ali Kaptanlar ‘’Damdaki Kemancı’’ Zorlu Prodüksiyon

Murat Akkoyunlu ‘’ Bir Baba Hamlet’’ Baba Sahne

Onur Ödülü

Yılmaz Gruda

Üstün Akmen Genç Oyuncu Ödülü

Nezaket Erden '' Sevgili Arsız Ölüm- Dirmit'' Seyyar Sahne / Tiyatro Medresesi

Erdem Kaynarca ‘’Tato/ Baba’’ Galata Perform

Seçici Kurul Özel Ödülü

 ‘’Sevmekten Öldü Desinler’’ Oyuncular – Kadıköy Emek Tiyatrosu

Hamdi Alp

İbrahim Halaçoğlu

Meltem Yılmazkaya

Onur Berk Arslanoğlu

Pınar Yıldırım

Anadolu Efes Özel Ödülü

Sahne 3 / 3 Mota

Hdi Sigorta Özel Ödülü

Tiyatro Fora

Çolpan İlhan Sanata Değer Katan Kadınlar Özel Ödülü

Nevra Serezli

Sinema ve tiyatro dünyasında ödül heyecanı... 23. Sadri Alışık Oyuncu Ödülleri adayları açıklandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Dayatılmış ideal güzellik algılarını onlar yıkacak!

Mehmed Bir Cihan Fatihi’ne flaş isim! Hangi ünlü oyuncu kadroya katıldı?

Sinema ve tiyatro dünyasında ödül heyecanı... 23. Sadri Alışık Oyuncu Ödülleri adayları açıklandı!

'Avantgarde' kimdir; neye denir?