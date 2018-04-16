Sinema ve tiyatro dünyasında ödül heyecanı... 23. Sadri Alışık Oyuncu Ödülleri adayları açıklandı!
“Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri”nin adayları belli oldu.
Sadri Alışık Oyuncu Ödülleri'nin 23.sü 7 Mayıs 2018 Pazartesi günü saat 20.30 da MKM Attila İlhan Salonu’nda gerçekleşecek.
Aday listeleri ile ilgili olarak Tiyatro Seçici Kurulu Başkanı Rengin Uz, ''Değerli adaylarımızı kutluyorum ve hepsine başarılar diliyorum. Perde açan bütün tiyatroculara da teşekkür ediyor ve hepsinin zaten ödülü hak ettiğini düşünüyorum’’ dedi.
Sinema Seçici Kurulu Başkanı Erden Kıral ise ''Sadri Alışık Ödüllerinde yalnızca oyuncuları ödüllendirmek kanımca büyük bir düşünce. Kaldı ki bir filmin duygusu yetenekli ve donanımlı oyuncularla kurulur. Oyuncu cennetine hoş geldiniz'' dedi
23.SADRİ ALIŞIK TİYATRO VE SİNEMA OYUNCU ÖDÜLLERİ ADAYLARI
SİNEMA SEÇİCİ KURUL:
ERDEN KIRAL (Jüri Başkanı), Burak Göral, Prof. Dr.Bülent Vardar , Fehmi Yaşar, Tülay Günal, Vecdi Sayar, Vildan Atasever.
2017-2018 SADRİ ALIŞIK SİNEMA ÖDÜLLERİ ADAYLARI:
DRAM
Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu Adayları
* Öykü Karayel ‘’İşe Yarar Bir Şey’’
* Tilbe Saran ‘’Yol Ayrımı’’
* Zerrin Tekindor ‘’İstanbul Kırmızısı’’
Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu Adayları
* Ali Atay ‘’Ayla’’
* Ilgaz Kocatürk ‘’Tarla’’
* Rutkay Aziz ‘’Yol Ayrımı
Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu Adayları
* Algı Eke ‘’Kaygı’’
* Başak Köklükaya ‘’İşe Yarar Bir Şey’’
* Ecem Uzun ’’Koca Dünya’’
Yılın En İyi Başarılı Oyuncusu Adayları
* Ahmet Mümtaz Taylan ‘’Daha’’
* Muhammet Uzuner ‘’Taş’’
* Serkan Ercan ‘’Tarla’’
Komedi
Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu Adayları
* Ayta Sözeri ‘’Aile Arasında’’
* Nergis Öztürk ‘’Sen Kiminle Dans Ediyorsun?’’
* Şebnem Bozoklu ‘’Tatlım Tatlım’’
Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu Adayları
* Çağlar Çorumlu ‘’Arif V 216’’
* Erdal Özyağcılar ‘’Aile Arasında’’
* Feyyaz Yiğit Çakmak ‘’Ölümlü Dünya’’
Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu Adayları
* Demet Evgar ‘’Aile Arasında’’
* Seda Bakan ‘’Arif V 216’’
* Yasemin Conka ‘’Yaşamak Güzel Şey’’
Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu Adayları
* Cem Yılmaz ‘’Arif V 216’’
* Engin Günaydın ‘’Aile Arasında’’
* Ozan Güven ‘’Arif V 216’’
Özel Ödüller:
Ayhan Işık Özel Ödülü
Fatih Artman
Ekrem Bora Yılın En İyi Çıkış Yapan Oyuncu Ödülü
Hayat Van Eck ‘’Daha’’
Seçici Kurul Özel Ödülü
Çiğdem Selışık Onat
Onur Ödülü
Halil Ergün
Kayhan Yıldızoğlu
Süleyman Turan
Tiyatro Seçici Kurul:
Rengin Uz (Jüri Başkanı), Cem Duygulu, Hami Çağdaş, Harika Uygur, İsmet Üstekin, Mehmet Çiftçi, Nil Aykon, Refika Sezik, Serpil Tamur, Sevil Özdemir, Tijen Savaşkan, Tolga Polat, Yaşar İlksavaş,
2017-2018 Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri Adayları
Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu Adayları
Ayça Koptur ‘’Woyzeck’’ Oyun Atölyesi
Duygu Dalyanoğlu ‘’Zabel’’ Bgst
Ecem Üstündağ ‘’Kanlı Komedya’’- Caligula’’ Baba Sahne
Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu Adayları
Emre Koç ‘’Seni Seviyorum Türkiye’’ Bakırköy Belediye Tiyatrosu
Erol Ozan Ayhan ‘’Yuva’’ B Planı
Özgün Aydın ‘’Joseph K’’ Dasdas
Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu Adayları
Aysel Yıldırım ‘’Zabel’’ Bgst
Pervin Bağdat ‘’Kürklü Venüs’’ Yolcu Tiyatro
Seray Gözler ‘’Alyoşa’’ İstanbul Devlet Tiyatroları
Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu Adayları
Bedir Bedir ‘’ Kardeşlerimi Arıyorum ‘’ Bakırköy Belediye Tiyatrosu
Mert Fırat ‘’Joseph K’’ Dasdas
Serkan Altunorak ‘’Killology’’ Craft Tiyatro
Komedi, Kara Komedi Ya Da Müzikal Dalında
Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu Adayları
Didem Germen ‘’Sherlock Hamid’’ Bakırköy Belediye Tiyatrosu
Gökçe Eyüpoğlu ‘’Mutluyduk Belki Bugüne Kadar’’ Two Two Prodüksiyon
Selen Öztürk ‘’İntiharın Genel Provası’’ Tiyatro Adam
Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu Adayları
Erdem Akakçe ‘’İntiharın Genel Provası’’ Tiyatro Adam
Fatih Topçuoğlu ‘’Azizname’’ Cumhuriyet Sahnesi
İnanç Konukçu ‘’Kayıp El’’ Dasdas
Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu Adayları
Pınar Çağlar Gençtürk ‘’Işıltılı Haşereler’’ İkinci Kat
Özge Kormaz ‘’ Tato /Baba’’ Galata Perform
Özge Özder ‘’Bak Bizim Şarkımızı Çalıyorlar’’ İbbşt
Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu Adayları
Ali Mert Yavuzcan ‘’Bak Bizim Şarkımızı Çalıyorlar’’ İbbşt
Mehmet Ali Kaptanlar ‘’Damdaki Kemancı’’ Zorlu Prodüksiyon
Murat Akkoyunlu ‘’ Bir Baba Hamlet’’ Baba Sahne
Onur Ödülü
Yılmaz Gruda
Üstün Akmen Genç Oyuncu Ödülü
Nezaket Erden '' Sevgili Arsız Ölüm- Dirmit'' Seyyar Sahne / Tiyatro Medresesi
Erdem Kaynarca ‘’Tato/ Baba’’ Galata Perform
Seçici Kurul Özel Ödülü
‘’Sevmekten Öldü Desinler’’ Oyuncular – Kadıköy Emek Tiyatrosu
Hamdi Alp
İbrahim Halaçoğlu
Meltem Yılmazkaya
Onur Berk Arslanoğlu
Pınar Yıldırım
Anadolu Efes Özel Ödülü
Sahne 3 / 3 Mota
Hdi Sigorta Özel Ödülü
Tiyatro Fora
Çolpan İlhan Sanata Değer Katan Kadınlar Özel Ödülü
Nevra Serezli
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