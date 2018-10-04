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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Keyif
04.10.2018 - 10:03, Son Güncelleme:

Sinema salonlarında festival gibi hafta

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Sinema salonlarında festival gibi hafta

Bu hafta sinema salonları yine festival gibi. Farklı türlerde sekiz yeni film sinemaseverlerle buluşacak. ulianne Moore ve Ken Watanabe'nin başrolünde oynadığı "Tutsak" izleyici ile buluşacak - Tom Hardy'ın başrolünde yer aldığı "Venom: Zehirli Öfke"; hırslı bir muhabir olan Eddie Brock karakterinin Venom denilen organizmaya dönüşmesini konu ediniyor - Müfit Can Saçıntı'nın yazıp yönettiği ve başrolünde oynadığı "Babamın Ceketi", evlenebilmek için iş bulmaya çalışan bir gencin hikayesini beyaz perdeye taşıyacak

Haftanın filmlerime biraz daha yakından bakalım:

TUTSAK

Sinema salonlarında festival gibi hafta

Paul Weitz'in yönetmenliğini yaptığı; Julianne Moore, Christopher Lambert, Ken Watanabe, Sebastian Koch ve Thorbjorn Harr gibi başarılı isimlerin rol aldığı "Tutsak" adlı film izleyici ile buluşacak.

Ann Patchett'in çok satan romanından uyarlanan yapım, Japon endüstri devi "Bay Hosokawa"nın düzenlediği özel bir partide konser vermek üzere Güney Amerika'ya seyahat eden ünlü bir opera sanatçısının aşk hikayesini konu ediniyor.
Julianne Moore'nun ünlü opera sanatçısı "Roxanne Coss" karakterini canlandırdığı filmin hikayesini yönetmen Paul Weitz ve Anthony Weintraub birlikte senaryolaştırdı.

VENOM: ZEHİRLİ ÖFKE

Sinema salonlarında festival gibi hafta

Tom Hardy, Jenny Slate, Riz Ahmed, Michelle Williams, Woody Harrelson, Michelle Lee, Marcella Bragio ve Sope Aluko'nun oynadığı "Venom: Zehirli Öfke"yi, Ruben Fleischer yönetti.


1993 yılında yayımlanan "Venom: Lethal Protector" adlı hikayeyi temel alan film; Eddie Brock'un Life Foundation örgütüyle karşılaşması ve sonrasında olayların içine dahil olarak Venom denilen organizmaya dönüşmesini konu ediniyor.

JOHNNY ENGLISH TEKRAR İŞ BAŞINDA 

Sinema salonlarında festival gibi hafta

Rowan Atkinson ve Olga Kurylenko'nun başrolünde yer aldığı "Johnny English Tekrar İş Başında", bir siber saldırının Britanya'daki tüm aktif gizli ajanların kimliklerini ortaya çıkarması ve Johnny English'in gizli servisin son umudu olarak görev almasıyla gelişen olaylar etrafında dönüyor.

Aksiyon ve komedi karışımı yeni Johnny English macerasının yönetmen koltuğunda David Kerr oturuyor.

BABAMIN CEKETİ

Sinema salonlarında festival gibi hafta

Müfit Can Saçıntı'nın yazıp yönettiği ve başrolünde oynadığı "Babamın Ceketi", evlenebilmek için iş bulmaya çalışan bir gencin hikayesini konu ediniyor. 

Komedi türündeki filmde Müfit Can Saçıntı'ya Mert Turak, Erkan Can, Ayşen Gruda, Elif Nur Kerkük, Uğur Demirpehlivan ve Ünal Yeter gibi isimler eşlik ediyor.

AYDEDE

Sinema salonlarında festival gibi hafta

Abdurrahman Öner'in yönetmenliğini yaptığı; Ezgi Mola, Bilal Çelik, Mehmet Özgür, Ayşenil Şamlıoğlu, Reha Özcan, Banu Fotocan ve Nazan Kesal'ın oynağı "Aydede"; bir anne ve oğlunun dramatik hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.

SOKAK SINIFI

Sinema salonlarında festival gibi hafta



Mehmet Yaşa'nın yazıp yönettiği ve başrolünde Sedat Önder, Ömer Kızıl ve Emrah Yayan ile birlikte oynadığı "Sokak Sınıfı"; okuldan kaytaran çocukları sokakta eğitmek için maceraya atılan dört arkadaşın başından geçen olaylar etrafında dönüyor.

BÜYÜLÜ KONAKTA RUH ÇAĞIRAN GENÇLERİN HAZİN HİKAYESİ

Sinema salonlarında festival gibi hafta



Sinan Kaçar'ın yönettiği "Büyülü Konakta Ruh Çağıran Gençlerin Hazin Hikayesi"; bir grup arkadaşın giriştiği macerayı konu alıyor.

İSTANBUL MUHAFIZLARI

Sinema salonlarında festival gibi hafta

Çağrı Cem Bayraklı yönetmenliğindeki haftanın animasyon filmi "İstanbul Muhafızları"; çizgi dizi senaristi genç bir kızın, iki fedaiyle beraber atıldığı macerayı beyaz perdeye taşıyor.

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