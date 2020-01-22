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Haber Giriş: 22.01.2020 - 14:09,Son Güncelleme:/

'Sinema Güzeli 2020' yarışması 6 Nisan'da

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'Sinema Güzeli 2020' yarışması 6 Nisan'da

'Sinema Güzeli 2020'yarışması 6 Nisan 2020 tarihinde MKM'de (Mustafa Kemal Kültür Merkezi) gerçekleşecek.

Sinema ve dizi sektörüne yeni yüzler ve yeni yetenekler katmak amacıyla düzenlenen bu yarışmanın sahibi ve başkanı Hakan Solaker, yine akademiler ile ortak bir çalışma neticesinde yarışmacıları belirleyeceklerini açıkladı.
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat 'Sinema Güzeli 2020' yarışması jüri üyeleri ve başkan Hakan Solaker’i ağırladı.
Toplantıya FİLM SAN Başkanı Engin Çağlar, Başkan Yardımcıları Neşe Aksoy ve Devlet Devrim, Genel Müdür Kıvanç Terzioğlu, Çiğdem Tunç, Nuri Alço, Şenol İpek, Nesli Özsoy ve Aleyna Al katıldı.

 

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