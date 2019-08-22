Şimdi herkes manken

◊ Moda dünyasına nasıl adım attınız?

- Moda dünyasına Yeni Asır gazetesinin açtığı bir yarışmada birinci olduktan sonra girdim. Daha lise sondaydım. Ardından yurtdışında yapılan uluslararası bir yarışmada birincilik aldım. Çocukluğumda jimnastik ve dansla ilgilenmiş olmam, hem mankenlik hem de koreograflık kariyerime olumlu yönde etki etti. Uzun yıllar hem yurtiçi hem de yurtdışında sayısız defilede görev aldım. Birçok marka için modellik yaptım. 2009’da da Asil Çağıl Event Office’i açtım.

◊ Geçen yıl 1 ayda 62 defile düzenleyerek bir rekora imza atmışsınız. Bu nasıl bir tempo?

- Evet, Kosova Fashion Week, Tunus Fashion Week, İstanbul Fashion Week’in yanı sıra Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde 1 ay içinde toplam 62 defilenin koreografisini yaparak rekor kırdık. Başarı asla tesadüf değildir. Bir de herkes benim çok pozitif olduğumu söyler, bunun da artılarını görüyorum.

◊ Size göre Türkiye’nin en iyi modelleri kimler? Ve neden bizim dünyaca ünlü modellerimiz yok?

- Şu dönemin top modelleri bana kalırsa Çağla Şıkel ve Özge Ulusoy. Sema Şimşek, Ebru Ürün, her devrin modelleri Zeliha Çal ve Bilge Kara da önceki jenerasyon olarak çok iyiler. Zamansızlar, hâlâ birçok defilede tercih ediliyorlar. Onlarla çalışmaktan ben de büyük keyif alıyorum. Yeni jenerasyondan da iyi modeller var; Tuğçe Sarıkaya, Günay Musayeva, Elif Ece Uzun mesela. Dünyaca ünlü modelimizin olmamasının nedeni şu olabilir; Paris, Milano, New York ve Londra’da podyuma çıkmadan top model olunamaz. İstanbul’da oturarak top model olunamayacağı gibi. Bizim modellerimiz yurtdışında modellik yapmaya çekiniyor. Aileleri desteklemediği ya da geç yaşta modelliğe başladıkları için çoğu zaman yurtdışı trenini kaçırmış oluyorlar.

◊ Mankenliğin, modelliğin kriterleri zaman içinde değişti mi?

- Türkiye’de modellik yapmak artık çok kolay. Kime sorsanız kriterlere tam olarak uymamasına rağmen “mankenim” diyor. Çok iyi mankenlerin sayısı bir elin parmaklarını geçmez neredeyse. AJANSLAR BİLE GÜZELLİK YARIŞMASI DÜZENLİYOR

◊ Yani defilelerinizde daha çok yabancı modellerle mi çalışıyorsunuz?

- Yoo, hayır. Ben defilelerimde öncelikle Türk modelleri tercih ediyorum. Zaten defile sayısı bu kadar azalmışken, kazanacaksa Türk modellerimiz kazansın. Yabancılar da oluyor tabii ama ağırlık Türk modellerde. Ama şunu da itiraf etmeliyim, Türk modellerde o eski disiplin maalesef yok. O yüzden kendi dönemimdeki model arkadaşlarım hâlâ podyumda bayrağı ellerinde tutuyor.

◊ Kim disiplinli, kim bu konuda sıkıntılı mesela?

- Çalıştığım modellerin hepsi disiplinlidir. Aksi takdirde ikinci işte bizimle çalışamaz zaten.

◊ Siz de eski bir modelsiniz. Güzellik ve mankenlik yarışmalarına nasıl bakıyorsunuz?

- Güzellik ve mankenlik yarışmaları her dönem gençlerin, bu işe başlayacak arkadaşların ilgisini çekmiştir. Eskiden yarışmalar çok güçlü ekiplerle yapılırdı. Bu işi bilen insanların görev aldığı sıkı bir kamp sürecinden geçilirdi. Bu tür yarışmaya girecek genç arkadaşlara tavsiyem, seçecekleri yarışmanın kaliteli olmasına dikkat etsinler. Son yıllarda ajanslar bile yarışma düzenler oldu. Bunların katılımcılara hiçbir getirisi olmayacaktır.

◊ Ufukta yeni projeler var mı?

- Uluslararası iki güzellik yarışmasının koreografilerini üstlendim. Yurtdışında yapılması planlanan sekiz defile var. Aynı zamanda yurtiçi organizasyonlar da tam gaz devam ediyor.