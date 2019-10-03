Sıla her yerde kapalı gişe
Kerki Solfej konserlerinde dinleyicileriyle buluşan Sıla, İstanbul Harbiye’den sonra Bursa Kültürpark’ta konser verdi.
İstanbul’daki ilk iki konserinde olduğu gibi Bursa konserinde de biletleri konserden önce tükenen Sıla, Bursa’daki dinleyicilerine unutulmaz bir akşam yaşattı.
HER KONSER ÖNCESİ BİLETLERİ TÜKENİYOR
İstanbul’daki ilk iki konseri ve Bursa konserinde biletleri konser öncesinden tükenen Sıla’nın gelecek programındaki 4-5 Ekim İstanbul konserlerinin biletleri de şimdiden tükendi. Sıla ayrıca 9 Ekim’de yeniden Bursa’da konser verecek.
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