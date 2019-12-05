Sıla aşkı seçti
Sıla, 2020’yi sevgilisi Hazar Amani ve ailesiyle karşılamak için sahne almayacağını açıkladı.
Geçtiğimiz yıllarda yeni yıl konserleri için yaklaşık 500 bin TL alan şarkıcı, "Uzun zaman sonra çalışmayacağım. Öyle tercih ettim. Sevdiklerimle olmak istedim" dedi. Evinde vereceği partiyle 2019’a veda edecek Sıla’nın, şimdiden odalarını süslemeye başladığı öğrenildi.
Ünlü şarkıcı, yaklaşık beş aydır birlikte olduğu şefle evleneceği iddialarını ise, "Bu konuyla alakalı hiçbir şey söylemek istemiyorum" diyerek geçiştirdi.
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