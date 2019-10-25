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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.10.2019 - 15:23, Son Güncelleme:

Siirt'te kısa film festivali

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Siirt'te kısa film festivali

4 bin yıllık tarihi ve eşsiz doğasıyla Türkiye’nin özel illerinden biri olan Siirt’i tanıtmak amacıyla yola çıkan 'Siirt Kısa Film Festivali'nin 2’ncisi, bu yıl 11-15 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek.

Geçen yıl olduğu gibi bu sene de çok sayıda ünlü oyuncu, senarist, yönetmen ve yapımcıyı Siirtlilerle buluşturacak olan festivalde, Türkiye’den ve dünyadan kurmaca, belgesel, animasyon ve deneysel kategorilerde yer alan filmler yarışacak. Şimdiye kadar 300 kısa filmin başvuru yaptığını açıklayan Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Siirt'in artık kültür-sanat ve sporla anılacağını belirtti.

T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü ve AK Parti Genel Başkan Baş Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay’ın yanı sıra, Siirt Valisi Ali Fuat Atik’in destekleriyle de gerçekleştirilen festivalin ana jürisinde ise Ömer Uğur, İlhan Şeşen, Engin Öztürk, Hakan Haksun, Bülent Bilgiç, Jale Atabey, Erkan Bektaş, Süleyman Civliz, Sermin Hürmeriç, Vadullah Taş, Serhat Akcan, Canan Kaya ve Tümay Özokur yer alıyor.
Hazırlıkları devam eden festivalle ilgili bilgi veren Siirt Valisi Ali Fuat Atik, şimdiye kadar 300 kısa filmin başvuru yaptığını ve bu sayının artacağını beklediklerini söyledi.

Zengin bir medeniyet dokusu

Siirt’e gelen sanatçılardan ve film yapımcılarından da önemli geri dönüşler aldığını söyleyen Atik, “Ümit ederim önümüzdeki yıllarda daha kapsamlı düzeyde yapılacak etkinliklere ev sahipliği yaparız” dedi.

Uzun metraj kategorisi de eklenecek

Bölgedeki terör faaliyetlerinin, köklü bir geçmişe sahip olan Siirt’in kültürel değerlerinin kaybolmasında ve tanıtılamamasında en büyük etken olduğunu açıklayan Atik, teröre karşı sürdürülen kararlı mücadele ile hem yatırımların önünün açıldığını, hem de kültür-sanat alanındaki etkinliklerle bölge insanını buluşturma anlamında önemli mesafeler alındığını ifade etti.

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