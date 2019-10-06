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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.10.2019 - 14:53, Son Güncelleme:

“Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali” için geri sayım başladı

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“Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali” için geri sayım başladı

Bu yıl 2’ncisi düzenlenecek olan “Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali” için geri sayım başladı. 11-15 Kasım tarihleri arasında yapılacak olan festivalde çok sayıda tanınmış oyuncu, senarist, yönetmen ve yapımcı, ilk kez Siirt halkıyla bir araya gelecek…

“Siirt Kısa Film Festivali”nin 2’ncisi, bu yıl 11-15 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek. Geçtiğimiz yıl bölge halkı tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan festivalde, bu sene de çok sayıda ünlü oyuncu, senarist, yönetmen ve yapımcı Siirtlilerle bir araya gelerek deneyimlerini aktaracak. Türkiye’den ve dünyadan kurmaca, belgesel, animasyon ve deneysel kategorilerinde yer alan filmlerin yarışacağı festivalde ayrıca sinema üzerine söyleşi ve paneller de yer alacak.
T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkısı ve himayesi ile düzenlenen, Ak Parti Genel Başkan Baş Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay ve Siirt Valisi Ali Fuat Atik’in destekleriyle gerçekleştirilen festival, kapılarını sürpriz bir konserle açacak. 5 gün boyunca düzenlenecek olan senaryo atölyeleri, yönetmenlik atölyeleri, oyunculuk atölyeleri ve kamera atölyeleriyle deneyimli film üreticilerinin tecrübelerini aktaracakları “2. Siirt Uluslarrarası Kısa Film Festivali”, kapanışını da yine keyifli bir konserle yapacak.
Birinciye 10.000 TL, ikinciye 7.500 TL ve üçüncüye 5.000 TL’lik para ödülleri verilecek olan festivalde ayrıca mansiyon olarak Jüri Özel Ödülü de yer alacak.
FESTİVALİN ANA JÜRİSİ İSE ŞU İSİMLERDEN OLUŞUYOR:
Ömer Uğur (Yönetmen-Ana Jüri Başkanı)
İlhan Şeşen ( Oyuncu-Ses sanatçısı)
Engin Öztürk ( Oyuncu - Süpervizör)
Hakan Haksun ( Senarist)
Bülent Bilgiç ( Oyuncu)
Jale Atabey ( Yönetmen)
Erkan Bektaş ( Oyuncu)
Süleyman Civliz (Yönetmen)
Sermin Hürmeriç (Oyuncu)
Vadullah Taş ( Yazar)
Serhat Akcan ( Tarihçi)
Canan Kaya (Gazeteci)
Tümay Özokur ( Cast Direktörü)

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