"Şiir yazma yeteneğimi annemden, sesimi babamdan almışım"
Göksel, geçtiğimiz akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde sevenleriyle buluştu.
Seyircilerin arasından çıkan 6 dansçı eşliğinde başlayan gecenin ilk şarkısı son teklisi "Bu Da Geçecek" oldu.
Anne ve babasının da seyirciler arasında yer aldığı gecede Göksel, müziğe olan aşkını:” Benim ilk aşkım şarkı söylemekti. Şarkı yazarlığımı sonradan keşfettim ama ilkokul ve ortaokulda şiirler yazıyordum. Her gece şiir yazardı annem. Gece ilham gelirdi, kalkardı ve yazardı. Zannediyorum bu yeteneğimi annemden almışım. Sesimi de babamdan almışım orası kesin.” sözleriyle anlattı.
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