“SIFIR BİR” in afişi yayınlandı

Geçen sezon dizi finali yapan ekip, bu yıl sinema filminin çekimlerini tamamladı. Yine toplumun kanayan bir çok yarasına dikkat çekerek, çocukları da merkeze koyan “SIFIR BİR” filmi bu kez Adana yerine İzmir’de geçiyor.

Filmde Savaş Satış, Onur Akbay, Cengizhan Yurdutek, Burak Akyüz, Mehmet Elmas, Salih İnci rol alıyor.





