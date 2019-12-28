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Haber Giriş: 28.12.2019 - 17:45,Son Güncelleme:/

“SIFIR BİR” in afişi yayınlandı

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“SIFIR BİR” in afişi yayınlandı

Kadri Beran Taşkın’ın yönettiği, 10 Ocak’ta vizyona girecek “SIFIR BİR” in afişi yayınlandı. Afiş, sosyal medyada yapılan oylamada 35 bin oy aldı.

Geçen sezon dizi finali yapan ekip, bu yıl sinema filminin çekimlerini tamamladı. Yine toplumun kanayan bir çok yarasına dikkat çekerek, çocukları da merkeze koyan “SIFIR BİR” filmi bu kez Adana yerine İzmir’de geçiyor.

 Filmde Savaş Satış, Onur Akbay, Cengizhan Yurdutek, Burak Akyüz, Mehmet Elmas, Salih İnci rol alıyor.

“SIFIR BİR” in afişi yayınlandı


 

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