Siccin 6’dan saygı afişi
Korku filmlerinin usta ismi Alper Mestçi’nin yeni filmi Siccin 6’nın çekimleri tamamlandı. Filmin ilk afişiyse; 16 Şubat’ta henüz 41 yaşındayken hayatını kaybeden, Siccin serisinin son üç filminin afişlerini de tasarlayan grafik sanatçısı Fuat Şanlı anısına yayınlandı.
Siccin 6’nın ilk afişinde; Şanlı’nın fotoğrafı ve imzası, tasarladığı Siccin serisine ait afişlerle birlikte yer aldı.
Mestçi’nin senaryosuna da imza attığı Siccin 6’nın yapımcılığını Muhteşem Tözüm üstlenirken, dağıtımını ise TME Films gerçekleştirecek. Filmin oyuncu kadrosunda; Merve Ateş, Adnan Koç, Dilara Büyükbayraktar, Fatih Murat Teke, Sibel Aytan, Hüseyin Taş, Gönül Ürer, Deniz Kiziroğlu, Cemre Kiziroğlu, Ergin Kılıkçıer ve Kurtuluş Şakirağaoğlu gibi isimler yer alırken, Mestçi’nin bir kez daha geçmiş serilerden tanıdık isimleri tercih etmiş olması da dikkat çekiyor. Siccin 6’nın görüntü yönetmeni Sami Saydan olurken filmin kurgusu ise Okan Sarul’a emanet edildi, filmin müziklerdeyse Reşit Gözdamla’nın imzası bulunuyor.
Çekimlerin dört haftada Nevşehir’in Ürgüp, Avanos ve Özkonak ilçeleri ile Aksaray’ın Yaprakhisar köyünde gerçekleştiği Siccin 6'nın vizyon tarihi 9 Ağustos ...
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