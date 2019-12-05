Sibel Can’ın şarkısına yeniden hayat verdi
Sevda Giray, Sibel Can’ın yıllar önce seslendirdiği “Unuttu Seni” adlı slow şarkıyı yeniden yorumlayıp kliplendirdi.
Sevenlerine ikinci klip şarkısı “Unuttu Seni” ile tekrar merhaba diyen Sevda Giray, Sibel Can’ın yıllar önce seslendirdiği şarkıyı yeniden yorumladı. Sözü Sibel Karabaş, müziği Ercan Irmak’a ait olan şarkının aranjörlüğünü Selim Çaldıran yaptı. Özdemir Müzik imzalı çalışmada, Sevda Giray’ın fotoğraflarını Zeynel Abidin Ağgül çekti.
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