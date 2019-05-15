Shakespeare ve Çehov oyunları çocuklar için DADA'da
Kuzguncuk Sanat, William Shakespeare ve Anton Çehov’un oyunlarını çocuklarla buluşturuyor. ‘Bana Bir Masal Anlat’ isimli bu müzikli anlatı, 18 Mayıs saat 13.00’de DADA Salon Kabarett’te sahnelenecek.
Kuzguncuk Sanat’ın bu sezon kapalı gişe oynayan ‘Bana Bir Masal Anlat’ adlı oyunu bu kez DADA Salon Kabarett’te çocuklar ve aileleriyle buluşacak. Gizem Duman Şeşen ve Başak Şamlıoğlu’nun anlatıcılığı ile çocuklar dünyaca ünlü tiyatro oyunlarını öğreniyorlar.
‘Fırtına’dan ‘Martı’lara…
William Shakespeare ile Anton Çehov’un seçilmiş oyunlarının müzikli bir masal anlatısıyla buluştuğu oyunda ‘Bir Yaz Gecesi Rüyası’nda uyanan çocuklar, ‘Fırtına’larda sürüklenen ‘Martı’ları takip ederek ‘Vişne Bahçesi’ndeki ‘Ayı’ların gözünden ‘Hırçın Kız’ların güçlü hikâyesini dinliyorlar.
Onlarca temsilde, yüzlerce çocuk ve yetişkin izledi
Klasik tiyatro oyunlarını çocuklar için özenli bir dille masal formuna getirdiklerini belirten Şeşen, “Masal anlatıcılığı asırlar boyu süregelen bir gelenek ve biz bu geleneği klasik tiyatro oyunları ile devam ettirmeye çalışıyoruz. Ben anlatıcılığı Başak’tan öğrendim. Masalların yeri hepimizde ayrıdır. Anlatmak, dinlemek hepimizi besler büyütür. Masal dinlemeden büyüyen çocuk mu olur? Ailecek gelebileceğiniz bir masal anlatısı bu. Bildiğiniz oyunları bir de bizden dinleyin ya da buyurun gelin birlikte anlatalım” diyerek oyuna davet ediyor.
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