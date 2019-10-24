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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.10.2019 - 13:08, Son Güncelleme:

Seyircisiyle sohbet etti

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Seyircisiyle sohbet etti

Cem Yılmaz'ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği "Karakomik Filmler"in oyuncu ekibi, Başkentteki gösterimde sinemaseverler ile buluştu.

Ankamall AVM'deki gösterimde Başkentlilerin ilgisiyle karşılaşan Cem Yılmaz, beş ayrı salondaki seyirciyle sohbet etti.
Yıllar önce ağabeyi ile "Karakomik Filmler"in ve gelecek yıl ocak ayında vizyona girecek filmlerin öykülerini düşündüklerini belirten Yılmaz, "Teması birazcık karanlık olan öyküleri yapmayı planladık. Ben şemsiye altında dört hikayeyi karanlık, polisiye, birisi daha basit ve eğlenceli öyküleri biriktirdim ve bugün film oldu. Bu ay ikisi vizyona girdi, ocak ayında da diğer ikisi vizyona girecek." diye konuştu.


 "Arkadaşlarım aktör olduğu için"

Film ekibinin çok kıymetli oyunculardan oluştuğunu kaydeden Yılmaz, "Sosyal medyada komiklik yapmak amacıyla 'arkadaşlarıyla film yapıyor' diyorlar. Benim arkadaşlarım aktör, büyük ihtimalle onun için yapıyorumdur. Dolayısıyla hiç beraber çalışmadığım birçok arkadaşlarımla yeni film yaptım." şeklinde konuştu.


Cem Yılmaz, elinden geldiğince en iyi oyuncularla çalışmak için uğraştığını, onları ikna edebildiği için çok mutlu olduğunu belirtti.

Filme yönelik eleştirilere değinen Cem Yılmaz, "Birisi hemen 'Ağabey film komik değil' diye yazdı. 15 senedir üzerine çalıştığım şeyi bana 15 dakikada hatırlattı. Ben de 'acaba komik mi bu' diyordum. Türü komedi olmayan bir filmle ilgili 'komik değil' eleştirisini anlamıyorum. Samimiyetle söylüyorum, bu yaşıma geldim böyle tatlı reaksiyonlar görmedim. Allah da bana malzeme olsun diye cömert davranıyor. İnşallah kalabalık değillerdir. Böyle şeyleri izlerken eğleniyorum." ifadesini kullandı.

"Çok iyi işler yaptığı için arada tatsız şeyler başına geliyor"

Oyuncu Cem Davran da ocak ayında iki filmin daha seyirciyle buluşacağını söyledi.  Davran, "Kahpe Bizansı çektiğimizde Twitter olsaydı, 'Cem Davran'ın filmine gitmeyin' diye bir TAG açılsaydı, 'Bu ülkede iyi şeyler yapanların başına gelenlerden biri bu' derdim. Cem de çok iyi işler yaptığı için arada tatsız şeyler başına geliyor." dedi.

Can Yılmaz ise filmlere epey mesai harcadıklarını, titizlikle çalıştıklarını belirtti.

Müzisyen ve oyuncu Özkan Uğur'un oğlu Alişan Uğur da ilk kez bir sinema filminde rol aldığını dile getirerek, "Heyecanlıyım. Umarım herkes filmi beğenir. Biz çok eğlendik filmleri çekerken, ikisi de birbirinden farklı hikayeler." ifadesini kullandı.

Umut Kurt ise filmin geniş bir oyuncu kadrosu ile çekildiğine vurgu yaparak, seyircinin güzel filmler izleyeceğini anlattı.

İki film birden

Cem Yılmaz'ın "iki film birden" konseptli projesi "Karakomik Filmler"in ilki "Kaçamak" ve "2 Arada" isimli iki orta metraj filmden oluşuyor.
Başrollerinde Cem Yılmaz'ın yanı sıra Özkan Uğur, Zafer Algöz, Necip Memili, Nilperi Şahinkaya ve Can Yılmaz'ın yer aldığı "Kaçamak", eşlerine yalan söyleyip felekten bir hafta sonu geçirmek için lüks bir işletmede bir araya gelen bir grup erkeğin, yakınlarına dünya dışı varlıkların iniş yapmasıyla gelişen olayları anlatıyor.

Yine Cem Yılmaz'ın başrolde olduğu Ozan Güven, Cem Davran, Cemre Ebuzziya ve Uraz Kaygılaroğlu'nun rol aldığı "2 Arada" ise arabalı vapurda çalışan Metin'in yaşadıklarını konu alıyor.

Ahmet Sesigürgil'ün görüntü yönetmenliğini üstlendiği filmin müziklerini ise Jingle House hazırladı.

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