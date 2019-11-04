Seyircinin zekâsına saygı gösteren film
BİNNUR Kaya, başrolünü Uğur Yücel, Cengiz Bozkurt, Feyyaz Yiğit ve Mehmet Özgür’le paylaştığı “Cinayet Süsü” filmini anlattı.
25 Ekim’de vizyona giren filmde sıra dışı polis memuru Asuman’ı canlandıran oyuncu, “Cinayet Süsü seyircinin zekâsına saygı gösteren bir film. Detaylara çok önem verilmiş, özenle çekilmiş bir iş. Bunlar en önemli şeyler. Geri kalan her şey yoruma açıktır ama bunlar tartışma kabul etmez” dedi.
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