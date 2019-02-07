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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.02.2019 - 15:40, Son Güncelleme:

Seyfi Teoman Film Ödülü'nün jürisi belirlendi

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Seyfi Teoman Film Ödülü'nün jürisi belirlendi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 5-16 Nisan tarihleri arasında yapılacak 38. İstanbul Film Festivali’nde, CMYLMZ Fikir Sanat tarafından desteklenen Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü’nü belirleyecek jüri üyeleri açıklandı.

Jüri, Berlinale Forum bölümünün program yöneticisi ve küratörlerinden Anna Hoffmann, yönetmen Banu Sıvacı ve oyuncu Elit İşcan’dan oluşuyor.

Seyfi Teoman Film Ödülünün jürisi belirlendi

İstanbul Film Festivali’nde, 2013 yılında kaybettiğimiz yönetmen ve yapımcı Seyfi Teoman anısına bir ödül veriliyor.  Festivalde yer alacak Türkiye yapımı kurmaca ilk filmler, Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü için yarışacak. Ödülü kazanan film, CMYLMZ Fikir Sanat aracılığıyla verilen 30.000 TL para ödülünün de sahibi olacak.

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