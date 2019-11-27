Seyfe Gölü Kuş Cenneti'ni 12 yıl boyunca fotoğrafladı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriSeyfe Gölü Kuş Cenneti'ni 12 yıl boyunca fotoğrafladı
GeriKeyif Seyfe Gölü Kuş Cenneti'ni 12 yıl boyunca fotoğrafladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Keyif
27.11.2019 - 14:59, Son Güncelleme:

Seyfe Gölü Kuş Cenneti'ni 12 yıl boyunca fotoğrafladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Seyfe Gölü Kuş Cenneti'ni 12 yıl boyunca fotoğrafladı

Seyfe Gölü Ekoloji Derneği Başkanı Ömer Çetiner, Kırşehir'in Mucur ilçesi sınırlarında bulunan ve Ramsar Sözleşmesi ile koruma altına alınan gölü son 12 yılda her hafta fotoğrafladı.

Çetiner, dernek binasında düzenlediği basın toplantısında, 2007'den bu yana su oranı ve kuş sayısına bakmaksızın her hafta istisnasız gölü fotoğrafladığını söyledi.

Kırşehir, Mucur ve sulak alanlarla ilgili panel ve çalıştaylarda, çektiği fotoğraflardan oluşturduğu envanterle Seyfe Gölü Kuş Cenneti hakkında bilgi verdiğini anlatan Çetiner, şunları kaydetti:  "12 yıldır bazen belirlenmiş sabit bir açıdan, bazen de farklı mekanlardan fotoğraf çekiyorum. Aynı açıdan aynı yerlerden yakaladığım ilginç kareler var. Yaptığım sunumlar çok beğeni topladı. Bu iş çok ciddi emek gerektiriyor. Değişik açılardan Seyfe Gölü'nde fotoğraf çekerek değişimi de gözlemliyorum. Bu fotoğraflar aslında belgesel gibi oldu, Seyfe'nin geçmişinden bugüne kadarki hali ortaya çıktı."


Seyfe Gölü'ndeki su oranının korunması için ciddi ve kalıcı adımlar atılması gerektiğini vurgulayan Çetiner, "Bölgede uygulanan ÇATAK Projesi'nin teşvikleri artırılmalı. Tarım alanlarında daha az su kullanılmalı, Seyfe havzasından alınan içme suları için alternatif yerler bulunmalı. Derin kuyularla alınan su miktarı kontrol altında tutulmalı, haziran ve eylül arası göle ciddi oranda su takviyesi yapılmalı." ifadelerini kullandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle