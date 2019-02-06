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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.02.2019 - 14:42, Son Güncelleme:

"Sevgilim benimle müzeye gelir misin?"

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"Sevgilim benimle müzeye gelir misin?"

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 300'ü aşkın müze ve ören yerini sınırsız gezme imkanı sunan müze kart, Sevgililer Günü için özel olarak tasarlandı.

Kültür ve sanat meraklılarına, hayatlarına anlam katanlarla tarihte yolculuğa çıkma imkanı veren özel tasarım müze kartta, kırmızı zemin üzerinde iki kalp figürü ile "sevgi dolu keşiflere" notu yer alıyor.

"Sevgilim benimle müzeye gelir misin?" teklifi sunma imkanı veren özel tasarım müze kart, kültür ve sanat meraklılarına tarihin kapılarını açıyor.
Hediye kutusu ve çantasıyla satışa sunulan kartla, 70 lira karşılığında bir sene boyunca müze ve ören yerleri sınırsız ziyaret edilebiliyor.

Müzekart, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 300 müze ve ören yerinin yanı sıra İstanbul Modern Sanat Müzesi, Antalya'daki Kum ve Heykel Müzesi, Rahmi M. Koç Müzesi, Rezan Has Müzesi, Sadberk Hanım Müzesi, Sakıp Sabancı Müzesi, Türvak Sinema-Tiyatro Müzesi, Baksı ve Satranç gibi özel müzelerde indirim ya da ücretsiz giriş imkanı sağlıyor.  Geleneksel el sanatları (GES) mağazalarında da avantajlar sağlayan müzekart, bazı otel ve transferlerde de indirim hakkı kazandırıyor.

 DT biletlerinde yüzde 40 indirim

Devlet Tiyatrolarının (DT) yerleşik sahnelerinde sergilenen oyunlarda da müze kart sahipleri indirimden yararlanıyor.  Müze kartla biletler, DT gişelerinden veya "www.devtiyatro.gov.tr" üzerinden yüzde 40 indirimle satın alınıyor.

14 Şubat Sevgililer Günü için özel tasarlanan müze kartlar, Ankara'da Anadolu Medeniyetleri ve Cumhuriyet müzelerinden, İstanbul'da Topkapı Sarayı, Ayasofya, Kariye, Arkeoloji, Büyük Saray Mozaikleri ile Türk ve İslam Eserleri müzelerinden, Antalya'da Aziz ST. Nicolas, Antalya, Side müzeleri, Myra, Perge, Patara, Simena, Termessos, Olympos ve Aspendos ören yerleri ile Alanya Kalesi'den edinilebiliyor.

Müzekartla sınırsız girilebilecek müze ve ören yerleri ile kartın indirim ve avantaj sağladığı etkinlikler, oteller ve transferlere ait bilgiler, "http://dosim.kulturturizm.gov.tr/" adresinde yer alıyor.

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